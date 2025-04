Murelli Lega | Un impegno quotidiano per tutelare la dignità e la vita di tutti i lavoratori

vita persa o compromessa sui luoghi di lavoro rappresenta una ferita intollerabile per l’intera società. La sicurezza non può essere considerata un costo o un adempimento burocratico, ma un valore. Ilpiacenza.it - Murelli (Lega): «Un impegno quotidiano per tutelare la dignità e la vita di tutti i lavoratori» Leggi su Ilpiacenza.it «In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, ribadisco con forza che ognipersa o compromessa sui luoghi di lavoro rappresenta una ferita intollerabile per l’intera società. La sicurezza non può essere considerata un costo o un adempimento burocratico, ma un valore.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Impegno quotidiano a tutela dei cittadini, l'arcivescovo Accolla in visita al comando provinciale dei vigili del fuoco - Questa mattina, alle 11:30, la caserma Bevacqua ha avuto l'onore di ospitare Sua Eccellenza Reverendissima, l'Arcivescovo Giovanni Accolla. A fare gli onori di casa è stato il Comandante Provinciale Ing. Giampiero Rizzo. L'Arcivescovo è stato accolto dal personale operativo e amministrativo del... 🔗messinatoday.it

Murelli al congresso di Firenze: «Lega unico argine a globalismo» - «La Lega è l’unico argine alla deriva globalista». Lo ha dichiarato la senatrice Elena Murelli (Lega), capogruppo in commissione sanità e lavoro, che ha partecipato al Congresso della Lega a Firenze, tenutosi il 5 e 6 aprile presso la Fortezza da Basso di Firenze. L’evento ha segnato un momento... 🔗ilpiacenza.it

Il sindaco Leccese rinnova la tessera all'Anpi: "Impegno quotidiano per i valori di liberà e democrazia" - Questa mattina il sindaco di Bari Vito Leccese ha rinnovato la sua iscrizione all’ANPI nell’ambito della campagna di tesseramento 2025 dell’Associazione nazionale partigiani d'Italia promossa nella sede di Palazzo di Città dalla sezione Anpi 'Arturo Cucciolla' di Bari. "Questa sottoscrizione... 🔗baritoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Murelli (Lega): «Un impegno quotidiano per tutelare la dignità e la vita di tutti i lavoratori»; Cooking Quiz, il Raineri Marcora alle finali internazionali di Rimini: in gara studenti da tutta Europa; Sicurezza sul lavoro, Carrà (Cgil) Quadro drammatico, col referendum cambio di paradigma; Murelli (Lega) non si ricandida per le elezioni comunali di Podenzano. 🔗Cosa riportano altre fonti

Murelli (Lega): «Un impegno quotidiano per tutelare la dignità e la vita di tutti i lavoratori» - La senatrice, membro della commissione di inchiesta sulla sicurezza sul lavoro: «Una ferita intollerabile per ogni società. La sicurezza non può essere considerata un costo» ... 🔗ilpiacenza.it

Giornata per la sicurezza sul lavoro, Murelli (Lega) “Impegno quotidiano per tutelare dignità e vita” - "In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, ribadisco con forza che ogni vita persa o compromessa sui luoghi di lavoro rappresenta ... 🔗piacenzasera.it

Ddl prestazioni sanitarie. Murelli (Lega): “Estendere atto medico a tutti i professionisti sanitari” - Questo quanto richiesto in un emendamento. "La Lega presenta un emendamento al ddl Prestazioni sanitarie per estendere l’Atto medico a tutte le professioni sanitarie. Riconosciamo non solo la ... 🔗quotidianosanita.it