Muratore svela | Dall’esordio con la Juve di Ronaldo alla notizia del tumore vi racconto la mia storia – VIDEO

Muratore racconta la sua storia a Cronache di Spogliatoio: le dichiarazioni dell’ex Juventus – VIDEOA Cronache di Spogliatoio, l’ex calciatore della Juventus Muratore ha raccontato la sua storia. Le dichiarazioni.IL tumore – «Dicevo io non voglio più saperne del calcio. Non mi muovevo, neanche ad alzarmi dal letto. Dal momento in cui mi sono svegliato non muovevo più la parte destra, anche l’occhio destro era fermo immobile. All’ospedale mi dicono del tumore in testa benigno, al cervello. A 23 anni, quando non cammini, non parli o non muovi più la parte destra. Ringrazio e ringrazierò per tutta la vita la Juve».ESORDIO CON LA Juve – «Ero in una fase della vita in cui ero arrivato al massimo. Vedendo con chi giocavo, dicevo forse sono arrivato veramente al massimo. Ho esordito in Champions League con la maglia del cuore, al fianco di campioni incredibili. Juventusnews24.com - Muratore svela: «Dall’esordio con la Juve di Ronaldo alla notizia del tumore, vi racconto la mia storia» – VIDEO Leggi su Juventusnews24.com racconta la suaa Cronache di Spogliatoio: le dichiarazioni dell’exntus –A Cronache di Spogliatoio, l’ex calciatore dellantusha raccontato la sua. Le dichiarazioni.IL– «Dicevo io non voglio più saperne del calcio. Non mi muovevo, neanche ad alzarmi dal letto. Dal momento in cui mi sono svegliato non muovevo più la parte destra, anche l’occhio destro era fermo immobile. All’ospedale mi dicono delin testa benigno, al cervello. A 23 anni, quando non cammini, non parli o non muovi più la parte destra. Ringrazio e ringrazierò per tutta la vita la».ESORDIO CON LA– «Ero in una fase della vita in cui ero arrivato al massimo. Vedendo con chi giocavo, dicevo forse sono arrivato veramente al massimo. Ho esordito in Champions League con la maglia del cuore, al fianco di campioni incredibili.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Hermoso al top, dall’esordio dal 1? al Bayern Monaco: “È una macchina” - Doveva essere un mercato di per se già rivoluzionario quello di gennaio, con Ranieri e Ghisolfi a dichiarare a più riprese che una mano pesante si sarebbe abbattuta sulla rosa per cambiare le sorti della stagione. Gli arrivi di Rensch, Gollini, Nelsson, Salah-Eddine e Gourna-Douath non hanno di certo fatto battere il cuore dei tifosi, ma il tutto si era aperto con due cessioni: quelle di Le Fée ed Hermoso. 🔗sololaroma.it

Cocchi, dall’esordio in Inter-Feyenoord al rinnovo di contratto - L’Inter ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale di Champions League, battendo 2-1 il Feyenoord nel match di ritorno, dopo il successo dell’andata. Simone Inzaghi, negli ultimi minuti della sfida, ha fatto esordire in prima squadra il terzino della Primavera Nerazzurra: Matteo Cocchi. DEBUTTO – Missione compiuta per l’Inter ieri sera a San Siro. I nerazzurri sono riusciti ad imporsi anche nel match di ritorno in Champions League, archiviando la pratica Feyenoord. 🔗inter-news.it

40 anni di storia del team Minardi, dall'esordio in Formula Uno alle imprese più memorabili - Il Comune di Faenza e il Consorzio IF Imola-Faenza si preparano a celebrare un anniversario storico per la città e per gli appassionati del motorsport italiano: il 40esimo anniversario del debutto del Team Minardi nel Campionato mondiale di Formula 1. L'evento, dal titolo "Minardi 40, una storia... 🔗ravennatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Muratore svela: «Dall'esordio con la Juve al tumore» - VIDEO. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Muratore racconta la sua storia a Cronache di Spogliatoio: le dichiarazioni dell’ex Juventus – VIDEO - Muratore racconta la sua storia a Cronache di Spogliatoio: le dichiarazioni dell’ex Juventus – VIDEO A Cronache di Spogliatoio, l’ex calciatore della Juventus Muratore ha raccontato la sua storia. Le ... 🔗juventusnews24.com