Muore sul lavoro a 59 anni ancora una tragedia in cava a Carrara

Carrara, 28 aprile 2025 – Nel giorno in cui si celebra la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro arriva la tragica, ennesima notizia di un incidente mortale. ancora una volta in una cava di Carrara.L’allarme è scattato questa mattina pochi minuti dopo le 8 dalla zona di Fantiscritti, in località Miseglia, dalla cava numero 150 (Fossa Ficola). Un uomo di 59 anni era alla guida di un dumper, un mezzo pesante utilizzato nelle cave, che è precipitato per diversi metri. L’uomo è rimasto schiacciato dal mezzo ed è morto sul colpo.Sul posto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso, ma non c’è stato nulla da fare. Solo due mesi fa, a febbraio, un’altra tragedia a Carrara: Giorgio Bedini, 82 anni, titolare della Bedini Marmi di Marina di Carrara, perse la vita il 19 febbraio 2025, schiacciato dal ribaltamento di una gru mentre lavorava nel piazzale della sua azienda. Lanazione.it - Muore sul lavoro a 59 anni, ancora una tragedia in cava a Carrara Leggi su Lanazione.it , 28 aprile 2025 – Nel giorno in cui si celebra la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sularriva la tragica, ennesima notizia di un incidente mortale.una volta in unadi.L’allarme è scattato questa mattina pochi minuti dopo le 8 dalla zona di Fantiscritti, in località Miseglia, dallanumero 150 (Fossa Ficola). Un uomo di 59era alla guida di un dumper, un mezzo pesante utilizzato nelle cave, che è precipitato per diversi metri. L’uomo è rimasto schiacciato dal mezzo ed è morto sul colpo.Sul posto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso, ma non c’è stato nulla da fare. Solo due mesi fa, a febbraio, un’altra: Giorgio Bedini, 82, titolare della Bedini Marmi di Marina di, perse la vita il 19 febbraio 2025, schiacciato dal ribaltamento di una gru mentre lavorava nel piazzale della sua azienda.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidente sul lavoro: muore a 54 anni dopo una caduta da 10 metri nel cantiere della scuola - Un uomo di 54 anni è morto precipitando da 10 metri mentre era al lavoro in un cantiere edile a Fino Mornasco (Co). Tragico incidente sul lavoro a Fino Mornasco: morto a 54 anni nel cantiere della scuola L’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato poco dopo le 18 di oggi, mercoledì 9 aprile, in [...] 🔗ilnotiziario.net

Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro - Dramma a Nocera Inferiore, nel salernitano, dove un ragazzo di soli 17 anni, di origine marocchina, ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro in una fabbrica specializzata nella lavorazione del legno. Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro Il giovane, secondo quanto emerso dalle prime indagini, […] L'articolo Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Umberto Coghetto, titolare d'azienda urta i cavi dell'alta tensione e muore folgorato sotto gli occhi dei colleghi. I sindacati: «Non si può morire sul lavoro a 27 anni» - AGNA - É morto folgorato mentre stava montando una tensostruttura all'interno della ditta Agraria Tocchio di via Mure, ad Agna. Era ormai al termine della giornata lavorativa, ma, proprio... 🔗ilgazzettino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Muore sul lavoro a 59 anni, ancora una tragedia in cava a Carrara; Morti sul lavoro: cade da un ponteggio e muore a 59 anni; Bergamo, incidente sul lavoro: muore a 59 anni travolto da un pannello; Amianto, ex operaio muore di tumore dopo anni di lavoro. Alla famiglia 1,5 milioni: «Non conosceva i rischi, p. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente in cava, muore 59enne - E' successo intorno alle 8 in località Miseglia nel territorio di Massa Carrara. L'uomo era alla guida di un dumper ... 🔗rainews.it

Incidente sul lavoro in una cava a Carrara: muore operaio di 59 anni cadendo in un dirupo - L'incidente alle 8 di mattina di lunedì 28 aprile a Miseglia: l'uomo era alla guida di un dumper che è uscito di strada, precipitando in una scarpata e rimanendo schiacciato dal suo mezzo. È morto sul ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it

Amianto, ex operaio muore di tumore dopo anni di lavoro. Alla famiglia 1,5 milioni: «Non conosceva i rischi, poi quel sangue...» - È più viva che mai la speranza per tutte le vittime che sono state esposte all’amianto o hanno contratto patologie correlate all'asbesto dopo la sentenza emanata ... 🔗leggo.it