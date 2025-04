Muore dopo intervento estetico Ministero accende i riflettori sulla clinica casertana

Ministero della Salute ha chiesto una relazione alla Regione Campania su quanto accaduto. Casertanews.it - Muore dopo intervento estetico, Ministero accende i riflettori sulla clinica casertana Leggi su Casertanews.it Il caso della morte di Sabrina Nardella, 38enne di Gaeta, finisce sul tavolo del Ministro della Salute Orazio Schillaci. A riferirlo Adnkronos Salute che svela il retroscena. Da quanto si apprende, ildella Salute ha chiesto una relazione alla Regione Campania su quanto accaduto.

Una donna di 38 anni, Sabrina Nardella, è morta dopo un intervento di chirurgia estetica eseguito lo scorso giovedì 24 aprile in una clinica privata di Caserta. Originaria di Gaeta, lavorava come parrucchiera nella città sul litorale pontino. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha avviato un'indagine per chiarire le cause del decesso: sarà eseguita l'autopsia. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Caserta.

Una donna di 62 anni, Simonetta Kalfus, è morta nel pomeriggio del 18 marzo scorso, all'ospedale Grassi di Ostia. La 62enne era ricoverata in gravissime condizioni (sembra in stato di coma) alcuni giorni dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica in un ambulatorio privato laziale. Aperta un'indagine La salma è stata trasferita al policlinico di Tor Vergata dove si farà l'autopsia.

Una donna di 38 anni, Sabrina Nardella, è morta dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Caserta avvenuto lo scorso giovedì 24 aprile. La 38enne, originaria di Gaeta, faceva la parrucchiera nella città sul litorale pontino. Sulla morte della donna è stata aperta un'indagine dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere: sarà svolta l'autopsia per chiarire le cause del decesso.

