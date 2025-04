Muore a 59 anni in cava schiacciato dal mezzo finito nel dirupo

cava a Carrara. È precipitato con il mezzo che guidava in un dirupo ed è rimasto schiacciato. Il dramma questa mattina (28 aprile) alle 8,10 nella zona delle Apuane in zona Fantiscritti in località Miseglia, alla cava numero 150 di Fossa Ficola.A morire è stato un uomo di 59 anni che era alla guida di un dumper (mezzo pesante utilizzato in cava) finito giù per molti metri. L’uomo è rimasto purtroppo schiacciato sotto il mezzo ed è deceduto.È stato inviato subito dal 118 il Soccorso Cave con medici e infermieri, sono intervenuti anche operatori della Prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Inizialmente allertato anche Pegaso, ma quando i primi sanitari sono arrivati sul posto hanno capito che il 59enne era deceduto e l’elisoccorso non è intervenuto. Leggi su Corrieretoscano.it CARRARA – Morto ina Carrara. È precipitato con ilche guidava in uned è rimasto. Il dramma questa mattina (28 aprile) alle 8,10 nella zona delle Apuane in zona Fantiscritti in località Miseglia, allanumero 150 di Fossa Ficola.A morire è stato un uomo di 59che era alla guida di un dumper (pesante utilizzato ingiù per molti metri. L’uomo è rimasto purtropposotto iled è deceduto.È stato inviato subito dal 118 il Soccorso Cave con medici e infermieri, sono intervenuti anche operatori della Prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Inizialmente allertato anche Pegaso, ma quando i primi sanitari sono arrivati sul posto hanno capito che il 59enne era deceduto e l’elisoccorso non è intervenuto.

