MSP e X Martiri pareggiano 2-2 in una partita combattuta

MSP2X2MSP: Hysi, Tartarelli (10' st Dondi), Donvito, Villa (22' st Speranza), Dal Monte, Pasotti, Zannoni, Marku (33' st Marzulli), Licciardo (10' st Comastri S), Ciaccio, Persona. A disposizione: Comastri F, Guidotti, Cotti A.. All.: Onestini.X: Aleotti, Bonaguro, Aguiari, Meli (19' st Vaccari), De Cristofaro, Pallara, Bigoni, Panzetta, Manfredini (29' st Di Pasquale), Galeotti (15' st Buoso), Berveglieri (13' st Bini). A disposizione: Casillo, Gessoni, Curarati. All.: Bolognesi.Arbitro: Felicioni di Forlì.Reti: 12' pt Ciaccio (M), 35' pt Manfredini (X), 36' pt Ciaccio (M), 25' st De Cristofaro (X).Note: ammoniti: Licciardo (M), Bonaguro (X), De Cristofaro (X).e buon pari per una Xgià tranquilla. Primo tempo che inizia con le due squadre che si studiano cercando di mantenere un approccio ordinato.

