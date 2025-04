Mr Bean la nuova serie animata ritorna su Cartoon Network

ritorna con la quarta stagione inedita della sua serie animata "MR Bean", la versione Cartoon del celebre comico inglese che verrà lanciata in esclusiva su Cartoon Network. Il celebre Mr Bean ritorna in TV con una quarta stagione inedita della sua serie animata, in anteprima europea su Cartoon Network dal 28 aprile. Tra gag esilaranti e nuove avventure rocambolesche, il personaggio creato da Rowan Atkinson continua a conquistare tutte le generazioni con il suo inconfondibile humor visivo e l'arte di trasformare l'ordinario in straordinario. Un'icona senza tempo: Mr Bean riparte da Cartoon Network È pronto a farci ridere ancora: Mr. Bean: The Animated series, il personaggio iconico partorito dalla mente geniale di Rowan Atkinson, ritorna con una nuova stagione della serie animata che porta il suo nome.

