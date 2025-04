Moviola Verona Cagliari l’episodio chiave del match di Serie A

Moviola Verona Cagliari, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 202425 l’episodio chiave della Moviola del match Verona Cagliari, valido per la 34ª giornata della Serie A 202425. Dirige la sfida l’arbitro Abisso. l’episodio chiave Calcionews24.com - Moviola Verona Cagliari, l’episodio chiave del match di Serie A Leggi su Calcionews24.com arbitraledelvalido per la 34ª giornata del campionato diA 202425delladel, valido per la 34ª giornata dellaA 202425. Dirige la sfida l’arbitro Abisso.

Verona Cagliari 0-2: Deiola chiude i conti e i sardi sono molto vicini alla salvezza - Al Bentegodi il match valido per la 34ª giornata di Serie A tra Verona Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Verona Cagliari, ... 🔗calcionews24.com

Verona-Cagliari, ripetuti cori razzisti verso Luvumbo nel primo tempo - È il 34’ di Verona-Cagliari, appena sbloccata da Pavoletti, e un intervento di Duda colpisce Luvumbo che resta fermo a terra. Per l’attaccante rossoblù necessario l’intervento dello staff medico, tant ... 🔗unionesarda.it

