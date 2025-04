motorola completa la linea dei suoi nuovi telefoni | il razr 60 Ultra ha anche finiture in legno

nuovi telefoni che vanno ad aggiungersi all’edge 60 Fusion presentato da poco. Sull’Ultra c’è lo Snapdragon 8 Elite e, per la prima volta, anche finiture in legno. Dday.it - motorola completa la linea dei suoi nuovi telefoni: il razr 60 Ultra ha anche finiture in legno Leggi su Dday.it Quattroche vanno ad aggiungersi all’edge 60 Fusion presentato da poco. Sull’c’è lo Snapdragon 8 Elite e, per la prima volta,in

Approfondimenti da altre fonti

La Celentano batte tutti, i suoi allievi dominano il televoto: la classifica completa - Svelata la classifica di ballo decretata dal televoto L'articolo La Celentano batte tutti, i suoi allievi dominano il televoto: la classifica completa proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

La Polizia premia i suoi uomini, il Questore si commuove per Roberto: "Era la mia inseparabile ombra" - La Polizia di Stato celebra oggi il 173° anniversario della sua fondazione. A Foggia la cerimonia si è svolta presso l’Aula Magna della Questura, alla presenza del Prefetto di Foggia, del Questore e delle massime autorità civili, militari e religiose. Tema ispiratore della commemorazione... 🔗foggiatoday.it

Firenze, donna tra i binari: stop ai treni sulla linea per Empoli - Firenze, 9 aprile 2025 – Ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria Firenze-Empoli che si sono appena conclusi: c’è stato uno stop di mezz’ora alla circolazione, dalle 12,45 alle 13,15, a causa di una persona che girovagava sui binari alle Piagge. Sono intervenuti polizia, carabinieri, 118 e vigili del fuoco. La donna, che era in stato confusionale, è stata bloccata e ricoverata all’ospedale di Careggi. 🔗lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

motorola completa la linea dei suoi nuovi telefoni: il razr 60 Ultra ha anche finiture in legno; Motorola rilancia con pieghevoli razr e nuovi edge: la rinascita del marchio storico sotto Lenovo; Motorola avvia una gara per definire un unico partner creativo globale, cui dovrebbero partecipare anche Ogilvy, McCann-Erickson e Leo; cresce il budget in Italia; Android 15 su Motorola: quali dispositivi lo riceveranno e quali resteranno indietro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Motorola lancia queste nuove funzionalità di Moto AI per i modelli Razr ed Edge - Le nuove funzionalità di Moto AI su Motorola Razr ed Edge offrono suggerimenti personalizzati, playlist e IA generativa. 🔗tuttoandroid.net

Motorola: il top smartphone sotto i 1000 euro è... scopriamolo! - Oggi andiamo a scoprire il top di gamma Motorola: un top di gamma che, però, si mantiene al di sotto dei 1.000€. 🔗tech.everyeye.it

Motorola annuncia una valanga di prodotti: ci sono anche uno smartwatch e degli auricolari Svarovski! - L'azienda americana ha annunciato al mondo la nuova famiglia di flip razr 60, la "classica" famiglia edge 60, uno smartwatch e un paio di auricolari open ear! 🔗msn.com