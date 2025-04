Motorini buttati a terra ragazzi e ragazze nel panico e tremanti Nel mentre ‘pam pam’ e altri bossoli che bucavano corpi | il drammatico racconto dell’ex ballerino di Amici alla sparatoria a Monreale

ballerino della 22esima edizione di “Amici di Maria De Filippi” e co-protagonista del film di Giuseppe Fiorello “Stranizza d’amuri”, sabato notte a Monreale dove tre ragazzi (Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26 ciascuno) sono stati ammazzati con una pistola (due sono rimasti feriti) dal 19enne Salvatore Calvaruso reo confesso. l ragazzo ha ammesso i fatti in un primo momento, ma davanti al pm, successivamente, si è rifiutato di rispondere. Le sue dichiarazioni, dunque, allo stato non sono utilizzabili. Le accuse sono di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. A terra sono stati trovati 18 bossoli sparati da due pistole. “Ma come cavolo guidate? Andate più piano” da questa frase pronunciata dalle vittime sarebbe iniziata la rissa. Ilfattoquotidiano.it - “Motorini buttati a terra, ragazzi e ragazze nel panico e tremanti. Nel mentre ‘pam pam’ e altri bossoli che bucavano corpi”: il drammatico racconto dell’ex ballerino di Amici alla sparatoria a Monreale Leggi su Ilfattoquotidiano.it C’era anche Samuele Segreto,della 22esima edizione di “di Maria De Filippi” e co-protagonista del film di Giuseppe Fiorello “Stranizza d’amuri”, sabato notte adove tre(Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26 ciascuno) sono stati ammazzati con una pistola (due sono rimasti feriti) dal 19enne Salvatore Calvaruso reo confesso. l ragazzo ha ammesso i fatti in un primo momento, ma davanti al pm, successivamente, si è rifiutato di rispondere. Le sue dichiarazioni, dunque, allo stato non sono utilizzabili. Le accuse sono di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. Asono stati trovati 18sparati da due pistole. “Ma come cavolo guidate? Andate più piano” da questa frase pronunciata dalle vittime sarebbe iniziata la rissa.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dopo 70 anni chiude il banco di Marisa e Mario: “Ragazzi, non perdete il contatto con la terra” - Firenze, 28 febbraio 2025 - Dopo oltre 70 anni di attività, il banco di frutta e verdura della famiglia Pecchioli-Falciani si prepara a chiudere i battenti. Sabato 29 febbraio sarà l'ultimo giorno di mercato per Marisa Falciani e Mario Pecchioli, produttori diretti che dal 1981 hanno portato sui banchi del Mercato delle Cure frutta e verdura di stagione coltivata con passione e dedizione. Una storia che affonda le radici nel 1949, quando il nonno Armando Falciani iniziò a vendere i prodotti della terra in piazza, arrivando con un barroccio trainato da un cavallo, un’immagine che oggi ... 🔗lanazione.it

Due tabaccai aggrediti dai rapinatori fuori al negozio, buttati a terra e perquisiti. Ma il colpo non va a buon fine: salvati da ragazzini coraggiosi - CHIOGGIA - «C?è gente. Andiamo via». È bastato un attimo ai due rapinatori che stavano infierendo su Giani Boscolo Bello Sacchi (79 anni) e su Adelino Zennaro... 🔗ilgazzettino.it

La tattica umiliante usata dal Brasile dopo 20 minuti con l’Argentina: “Fai finta, buttati a terra” - La crisi del Brasile si è palesata in tutto il suo scalpore a seguito dell'ultimo storico KO contro l'Argentina, vittoriosa 4-1. Per la Seleçao ennesima sconfitta sotto la guida del ct Dorival Jùnior che ha spalancato le porte a feroci critiche. Anche a fronte della mortificante mossa dopo solo 20 minuti di gioco.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Auto danneggiate e scooter buttati per terra. Vandalismo di notte in pieno centro storico; Incidente a Sant’Antimo, travolti due ventenni in scooter: «Ora rischiano la vita»; Bici lanciata dai Murazzi a Torino, condannata a 16 anni una delle ragazze; Via Fabbroni: gettano a terra bici e scooter, denunciati due giovanissimi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Eddine Essefi muore a 19 anni, la fidanzata: «L'hanno buttato a terra e picchiato». La verità dall'autopsia - Buttato per terra e massacrato di botte. Assume sempre più i contorni di una morte violenta, avvenuta nell’ambito di un litigio, se non di una vera e propria rissa, quella che ha ... 🔗msn.com