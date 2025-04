MotoGP promossi e bocciati del GP di Spagna I fratelli Marquez agli estremi Alex si laurea Marc dietro la lavagna!

Spagna 2025 di MotoGP entrerà nella storia come quello in cui Alex Marquez, il fratello minore di Marc, ha conquistato la prima vittoria della carriera. Proprio la sua affermazione fornisce il là per definire promossi e bocciati dell’appuntamento iberico.I promossiAlex Marquez (Ducati Gresini) – Finalmente, la prima vittoria nella classe regina, arrivata in maniera sontuosa. Non si è scomposto dopo la sbavatura iniziale, ha effettuato una serie di sorpassi puliti ed eclissato prestazionalmente tutti i compagni di Marca, compreso Francesco Bagnaia e approfittato al meglio del capitombolo del fratello Marc. Ha per le mani la moto migliore, nulla quaestio, ma c’è anche parecchia farina del suo sacco in questo successo.FABIO QUARTARARO (Yamaha Monster Energy) – Che bello ritrovarlo lassù! El Diablo è stato il pilota con il rapporto talento-risultati più ingeneroso nell’ultimo biennio. Oasport.it - MotoGP, promossi e bocciati del GP di Spagna. I fratelli Marquez agli estremi. Alex “si laurea”, Marc dietro la lavagna! Leggi su Oasport.it Il Gran Premio di2025 dientrerà nella storia come quello in cui, il fratello minore di, ha conquistato la prima vittoria della carriera. Proprio la sua affermazione fornisce il là per definiredell’appuntamento iberico.I(Ducati Gresini) – Finalmente, la prima vittoria nella classe regina, arrivata in maniera sontuosa. Non si è scomposto dopo la sbavatura iniziale, ha effettuato una serie di sorpassi puliti ed eclissato prestazionalmente tutti i compagni dia, compreso Francesco Bagnaia e approfittato al meglio del capitombolo del fratello. Ha per le mani la moto migliore, nulla quaestio, ma c’è anche parecchia farina del suo sacco in questo successo.FABIO QUARTARARO (Yamaha Monster Energy) – Che bello ritrovarlo lassù! El Diablo è stato il pilota con il rapporto talento-risultati più ingeneroso nell’ultimo biennio.

