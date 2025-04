MotoGP Marco Bezzecchi | Il nuovo forcellone funziona bene la moto è più stabile

Marco Bezzecchi ha completato ben 96 giri a Jerez de la Frontera in occasione della giornata di test collettivi ufficiali della motoGP all'indomani del Gran Premio di Spagna 2025. Il romagnolo dell'Aprilia, in assenza dell'infortunato Jorge Martin, si deve prendere la responsabilità di guidare lo sviluppo della RS-GP e quest'oggi ha provato un nuovo forcellone introdotto dalla casa di Noale per avere maggiore stabilità."È stata una buona mattinata. La pista è incredibile, perché è molto gommata. Abbiamo provato il forcellone, che è andato piuttosto bene. Pomeriggio invece proverò qualcosa a livello aerodinamico e credo che sarà interessante. Il forcellone è in carbonio e l'obiettivo è quello di cercare di migliorare la stabilità, che è l'aspetto su cui stiamo lavorando fin dall'inizio della stagione", il commento del Bez durante la pausa pranzo (fonte: motorsport.

