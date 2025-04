MotoGP Marc Marquez vola nei test a Jerez Bagnaia non prova il time-attack bene Yamaha

All'indomani del Gran Premio di Spagna 2025, quinto episodio stagionale del Motomondiale, la MotoGP è tornata in pista a Jerez de la Frontera per una giornata di test collettivi ufficiali che ha consentito a team e piloti di raccogliere dati preziosi per il prosieguo del campionato e anche in ottica 2026. Marc Marquez si è confermato estremamente competitivo, firmando il miglior tempo assoluto del lunedì dopo la caduta ed il 12° posto di ieri in gara. Il fenomeno spagnolo del team factory Ducati ha girato in 1'35?876, avvicinandosi a due decimi e mezzo dal record del circuito e provando alcune novità di ciclistica sulla sua GP25. Niente time-attack e 19ma piazza nella graduatoria combinata dei test invece per il compagno di squadra Francesco Bagnaia, che ha lavorato per provare a migliorare il feeling all'anteriore.

