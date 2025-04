MotoGP è un Mondiale a non prendere Marc Marquez e Bagnaia si leccano le ferite

Mondiale MotoGP 2025 potesse essere una questione esclusiva tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia. Viceversa, a poco più di un quarto del cammino, il leader della classifica iridata è Alex Marquez. D’altronde, il centauro del Team Gresini sta disputando una stagione molto solida (a differenza del fratello) e brillante (non come quella dell’italiano).Marc avrà anche vinto 8 volte su 10 (5 Sprint e 3 GP), ma è già finito nella ghiaia in due occasioni. Son tante, due cadute in cinque appuntamenti. Anzi, diciamo pure troppe. Ne sa qualcosa Francesco Bagnaia, che proprio a causa di un numero eccessivo di capitomboli ha perso il titolo 2024 in favore di Jorge Martin. Pecco quest’anno non ha mai sbagliato, arrivando quasi sempre sul podio, ma solo una volta primo.Per adesso, è un Mondiale “Ciapa no”. Oasport.it - MotoGP, è un “Mondiale a non prendere”. Marc Marquez e Bagnaia si leccano le ferite Leggi su Oasport.it Sinora, si presupponeva che il2025 potesse essere una questione esclusiva trae Francesco. Viceversa, a poco più di un quarto del cammino, il leader della classifica iridata è Alex. D’altronde, il centauro del Team Gresini sta disputando una stagione molto solida (a differenza del fratello) e brillante (non come quella dell’italiano).avrà anche vinto 8 volte su 10 (5 Sprint e 3 GP), ma è già finito nella ghiaia in due occasioni. Son tante, due cadute in cinque appuntamenti. Anzi, diciamo pure troppe. Ne sa qualcosa Francesco, che proprio a causa di un numero eccessivo di capitomboli ha perso il titolo 2024 in favore di Jorge Martin. Pecco quest’anno non ha mai sbagliato, arrivando quasi sempre sul podio, ma solo una volta primo.Per adesso, è un“Ciapa no”.

