Motocross Grande spettacolo a Montevarchi

Arezzo, 28 aprile 2025 – Una giornata di sport ad altissimo livello, quella andata in scena ieri al Miravalle Circuit di Montevarchi, dove si è disputata la terza prova del Campionato Italiano Prestige di Motocross. A dominare le rispettive categorie sono stati il venticinquenne sloveno Jan Pancar (KTM) nella MX1, il diciottenne fiorentino Ferruccio Zanchi (Honda) nella MX2 e la trentunenne parmense Kiara Fontanesi (GasGas) nella categoria Femminile. La manifestazione, organizzata con grande professionalità dal Moto Club Brilli Peri, ha regalato spettacolo ed emozioni a un pubblico accorso numeroso, degna cornice di un appuntamento valido per il titolo tricolore. A confermare il momento d'oro per il circuito e per il sodalizio Montevarchino sono le parole del Presidente Simone Vanzi: «Miravalle sta crescendo a ritmi esponenziali, il gruppo si sta ampliando e rafforzando, e anche questo fine settimana abbiamo visto quanto la gente abbia voglia di vivere questi momenti di sport e convivialità».

