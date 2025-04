Motocross GP Portogallo 2025 | orari MXGP e MX2 programma tv streaming

Motocross 2025. Dopo la tappa elvetica, il calendario propone il Gran Premio del Portogallo, settimo appuntamento della stagione. Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato di Agueda, con in palio 60 punti complessivi di estrema importanza per i due campionati. Sbarchiamo sulla pista lusitana con due classifiche generali decisamente differenti tra di loro.Il Mondiale MXGP vede, infatti, al comando Tim Gajser con 305 punti dopo lo zero di Gara-2 di Frauenfeld, mentre al secondo posto troviamo Romain Febvre con 278 punti. Terzo Lucas Coenen con 227 davanti a Glenn Coldenhoff con 224.Il Mondiale MX2, invece, è combattutissimo. In vetta rimane Kay de Wolf con 281 punti e 3 lunghezze di margine su Simon Laengenfelder, quindi terzo il nostro Andrea Adamo con 258. Oasport.it - Motocross, GP Portogallo 2025: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming Leggi su Oasport.it Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale. Dopo la tappa elvetica, il calendario propone il Gran Premio del, settimo appuntamento della stagione. Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato di Agueda, con in palio 60 punti complessivi di estrema importanza per i due campionati. Sbarchiamo sulla pista lusitana con due classifiche generali decisamente differenti tra di loro.Il Mondialevede, infatti, al comando Tim Gajser con 305 punti dopo lo zero di Gara-2 di Frauenfeld, mentre al secondo posto troviamo Romain Febvre con 278 punti. Terzo Lucas Coenen con 227 davanti a Glenn Coldenhoff con 224.Il Mondiale MX2, invece, è combattutissimo. In vetta rimane Kay de Wolf con 281 punti e 3 lunghezze di margine su Simon Laengenfelder, quindi terzo il nostro Andrea Adamo con 258.

Cosa riportano altre fonti

LIVE Motocross, GP Castiglia MXGP 2025 in DIRETTA: Guadagnini può stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della MXGP GP Castiglia 2025, Gajser è il favorito numero uno. Nella gara di qualifica di MXGP del Gran Premio di Castiglia, lo sloveno Tim Gajser ha messo finalmente il primo timbro del 2025. Alla partenza, si sono posizionate in testa al gruppo i piloti delle Yamaha di Maxime Renaux e Isak Gifting. 🔗oasport.it

Motocross oggi in tv, GP Castiglia La Mancia 2025: orari MXGP e MX2, programma, streaming - Oggi, domenica 16 marzo, il Mondiale 2025 di Motocross torna a farsi sentire. A tenere banco sarà il GP Castiglia La Mancia, secondo round del calendario iridato. Sullo sterrato spagnolo lo spettacolo non mancherà di certo e vedremo come i rappresentanti di MXGP e di MX2 risponderanno all’appello. Si prospetta una tappa molto interessante. Nella classe regina la Qualifying Race ha visto lo sloveno Tim Gajser (Honda) imporsi davanti al francese Maxime Renaux (Yamaha) e al lettone Pauls Jonass (Kawasaki). 🔗oasport.it

LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2025 in DIRETTA: Herlings in testa, Gajser prova la rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3- Bonacorsi si trova già in nona posizione. Gajser sale al quarto posto. 2- Herlings non è in forma, servirà un miracolo per rimanere nelle prime posizioni. 2- Bonacorsi undicesimo, male Coenen solo diciassettesimo. 1- Gajser si trova in sesta posizione. 1- Herlings spunta in prima posizione seguito dalla Ducati di Seewer. PARTE GARA-2! 17.08 Tutto pronto per il via di gara-2. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

EnduroGP25. GP of Portugal #2. “Zac”, TM Factory, la risposta forte a Garcia & Co. [VIDEO]; GP Svizzera: primo storico podio Ducati nel Mondiale Motocross!; Aggiornamento calendario MXGP 2025, tornano il GP del Portogallo e della Gran Bretagna; ENDURO GP PORTOGALLO RISULTATI SUPER TEST AKRAPOVIC. 🔗Ne parlano su altre fonti

MXGP, Qualifying race GP Portogallo 2019: Tony Cairoli vince su Gajser e un ottimo Lupino - Motocross6 anni fa Motocross, GP Argentina MXGP 2019: Tony Cairoli toro scatenato. Assolo da maestro, vince gara-2 e firma la doppietta Non poteva iniziare meglio il Mondiale MXGP 2019 per Tony ... 🔗oasport.it

SBK 2025, GP del Portogallo. Toprak fa tripletta: “Avevo bisogno di tornare a vincere” - A Portimao Toprak Razgatlioglu è tornato sul gradino più alto del podio vincendo tre gare su tre. Era quello che gli serviva per rilanciarsi nella lotta al titolo mondiale e per ritrovare la ... 🔗moto.it

SBK | Gp Portogallo Day 1, Razgatlioglu: “La moto mi piace ancora ma non sono contento al 100%” - Superbike Portogallo BMW – Toprak Razgatlioglu ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo con il primo tempo. Il pilota turco, nonostante alcuni inconvenienti tecnici ... 🔗msn.com