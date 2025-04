Motociclista grave dopo lo scontro con un’auto

grave incidente stradale questa mattina intorno alle 6,30 in via dell'Agricoltura a Bagnolo, nel comune di Montemurlo.Un Motociclista di 64 anni, residente a Prato, è stato portato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso e si trova ricoverato adesso in prognosi riservata a seguito dello scontro con un’auto, che viaggiava in senso opposto.Il conducente dell'auto ha 43 anni, residente a Prato, è stato soccorso in codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Montemurlo, che hanno fatto i rilievi che dovranno stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Sono state raccolte anche alcune testimonianze. Lanazione.it - Motociclista grave dopo lo scontro con un’auto Leggi su Lanazione.it Montemurlo (Prato), 28 aprile 2025 –incidente stradale questa mattina intorno alle 6,30 in via dell'Agricoltura a Bagnolo, nel comune di Montemurlo.Undi 64 anni, residente a Prato, è stato portato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso e si trova ricoverato adesso in prognosi riservata a seguito dellocon, che viaggiava in senso opposto.Il conducente dell'auto ha 43 anni, residente a Prato, è stato soccorso in codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Montemurlo, che hanno fatto i rilievi che dovranno stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Sono state raccolte anche alcune testimonianze.

