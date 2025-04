Moto Incontro del Sic record di centauri sulla pista di Misano

record di centauri in pista il Moto Incontro del Sic 58 2025 organizzato dal Moto Club Misano alla Square del Misano World Circuit. Sono stati oltre 500 le due ruote iscritte alla parata per ricordare il campione di Coriano nell'evento realizzato domenica in collaborazione. Riminitoday.it - Moto Incontro del Sic, record di centauri sulla pista di Misano Leggi su Riminitoday.it Si è concluso con undiinildel Sic 58 2025 organizzato dalCluballa Square delWorld Circuit. Sono stati oltre 500 le due ruote iscritte alla parata per ricordare il campione di Coriano nell'evento realizzato domenica in collaborazione.

Un giro di pista in onore di Marco Simoncelli, torna il moto incontro Sic58 - Un giro di pista in onore di Marco Simoncelli, torna il moto incontro Sic58. Si sono aperte le iscrizioni all''appuntamento per tutti gli appassionati nell'autodromo intitolato al grande campione di Coriano in programma sabato 26 e domenica 27 aprile. L'evento, che radunerà tutti i centauri nella... 🔗riminitoday.it

“Moto incontro del Sic 58”: record di iscritti con oltre 500 moto al circuito di Misano - Gallery - Moto Incontro del “Sic 58” 2025 organizzato dal Moto Club Misano alla Square del Misano World Circuit, record di iscritti con oltre 500 centauri alla ... 🔗corriereromagna.it

Misano 26/27 Aprile Moto Incontro del SIC58 - Torna il Moto Incontro Sic58, si aprono le iscrizioni per ... giro turistico con destinazione Coriano il paese natale del SIC sulle colline Riminesi - accolti dalle autorità comunali con ... 🔗gpone.com

Misano: il 26 e 27 aprile torna il Moto Incontro Sic58 - Torna il Moto Incontro Sic58, si aprono le iscrizioni per il raduno dedicato ... Sabato 26 nel pomeriggio giro turistico con destinazione Coriano il paese natale del SIC sulle colline Riminesi – ... 🔗chiamamicitta.it