Moto contro fuoristrada | Il 20enne Giacomo Bologna non si risveglierà

Giacomo Bologna, lo studente di soli 20 anni rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale lo scorso 24 aprile in via San Pancrazio a Pieve del. Trevisotoday.it - Moto contro fuoristrada: «Il 20enne Giacomo Bologna non si risveglierà» Leggi su Trevisotoday.it «Ciao insostituibile, immenso, nipote mio. Guida da lassù tutti noi». Sono queste le parole scritte nelle scorse ore sui social dalla zia di, lo studente di soli 20 anni rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale lo scorso 24 aprile in via San Pancrazio a Pieve del.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Si schianta con la moto contro un fuoristrada, 20enne grave al Ca' Foncello - Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 24 aprile, a Pieve del Grappa, lungo via San Pancrazio. A restare ferito un motociclista 20enne che si è scontrato, per cause in corso di accertamento, contro un fuoristrada che proveniva dall'opposta direzione di marcia. L'impatto tra i mezzi è stato... 🔗trevisotoday.it

Auto contro moto sulla Pavese, gravissimo un 24enne trasportato a Parma - Un motociclista di 24 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la via Emilia Pavese appena fuori Castelsangiovanni, verso Pavia. Il ragazzo, di Borgonovo, era alla guida della sua due ruote e viaggiava sulla Statale quando, verosimilmente a causa di una mancata precedenza, è stato... 🔗parmatoday.it

Ragazza di 18 anni si schianta in moto contro un’auto nella Bergamasca: è grave - Questo pomeriggio una ragazza di 18 anni è stata portata in gravi condizioni all'ospedale dopo essersi schiantata con la sua moto contro un'automobile a Treviolo, in provincia di Bergamo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Moto contro fuoristrada: «Il 20enne Giacomo Bologna non si risveglierà»; Veneto – Con la moto contro un fuoristrada: grave un 20enne; Si schianta con la moto contro un fuoristrada, 20enne grave al Ca' Foncello; Si schianta con la moto contro un fuoristrada, 20enne grave al Ca' Foncello. 🔗Ne parlano su altre fonti

Si schianta contro un fuoristrada, la moto si spezza in due: grave un 20enne, elitrasportato in ospedale - PIEVE DEL GRAPPA (TREVISO) - Nel pomeriggio di oggi, 24 aprile, a Pieve del Grappa, un grave incidente ha coinvolto un motociclista di 20 anni lungo via San Pancrazio. Il giovane, residente a Possagno ... 🔗nordest24.it

Auto contro moto, ferita una 20enne - Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale ... 🔗tio.ch

Cade dalla moto sulla statale 130 a Elmas, grave un 20enne - Ha perso il controllo della sua moto ed è scivolato sull'asfalto. Un giovane di 20 anni è stato trasportato con assegnato un codice rosso al Brotzu di Cagliari a seguito delle ferite riportate ... 🔗ansa.it