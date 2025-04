Mosca ' colloquio Lavrov-Rubio sui negoziati per l' Ucraina'

Lavrov, e il segretario di Stato americano, Marco Rubio, hanno avuto un colloquio telefonico durante il quale hanno sottolineato "l'importanza di consolidare i presupposti che stanno emergendo per avviare negoziati" sull'Ucraina, "con l'obiettivo di concordare su un percorso affidabile verso una pace sostenibile a lungo termine". Lo rende noto in un comunicato il ministero degli Esteri di Mosca.

