Mosca | Abbattuti 115 droni ucraini un civile ucciso a Bryansk

Mosca afferma che di aver abbattuto stanotte 115 droni ucraini sul territorio russo e che un civile è rimasto ucciso in uno degli attacchi effettuati dai velivoli senza pilota delle forze di Kiev, quello sulla città occidentale di Bryansk. Secondo un comunicato del Ministero della Difesa di Mosca citato dall'agenzia di stampa russa Tass i droni ucraini sono stati intercettati sulle regioni di Bryansk (102), Kursk (due) e Belgorod (uno), sulla Crimea (nove) e sul Mar Nero (uno). Il governatore del Bryansk, Alexander Bogomaz, ha scritto su Telegram che "il regime di Kiev ha compiuto un altro atto terroristico questa notte" sul capoluogo di regione uccidendo "un civile" e ferendo "una donna". L'attacco ha danneggiato anche alcune infrastrutture civili, ha aggiunto Bogomaz. Quotidiano.net - Mosca: Abbattuti 115 droni ucraini, un civile ucciso a Bryansk Leggi su Quotidiano.net afferma che di aver abbattuto stanotte 115sul territorio russo e che unè rimastoin uno degli attacchi effettuati dai velivoli senza pilota delle forze di Kiev, quello sulla città occidentale di. Secondo un comunicato del Ministero della Difesa dicitato dall'agenzia di stampa russa Tass isono stati intercettati sulle regioni di(102), Kursk (due) e Belgorod (uno), sulla Crimea (nove) e sul Mar Nero (uno). Il governatore del, Alexander Bogomaz, ha scritto su Telegram che "il regime di Kiev ha compiuto un altro atto terroristico questa notte" sul capoluogo di regione uccidendo "un" e ferendo "una donna". L'attacco ha danneggiato anche alcune infrastrutture civili, ha aggiunto Bogomaz.

