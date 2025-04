Morto sul lavoro a Carrara Paolo Capone Leader UGL | Vera emergenza 138 vittime nei primi due mesi del 2025 urge banca dati nazionale

Carrara. Un incidente drammatico che ci ricorda, ancora una volta, quanto sia necessario e urgente rafforza Ilgiornaleditalia.it - Morto sul lavoro a Carrara. Paolo Capone, Leader UGL: “Vera emergenza, 138 vittime nei primi due mesi del 2025, urge banca dati nazionale” Leggi su Ilgiornaleditalia.it "Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell’operaio che ha tragicamente perso la vita questa mattina in una cava di marmo nella zona di Fantiscritti, a Miseglia, in provincia di. Un incidente drammatico che ci ricorda, ancora una volta, quanto sia necessario ente rafforza

Schiacciato da una gru, un morto sul lavoro a Carrara - Incidente mortale sul lavoro a Carrara (Massa Carrara) dove un uomo, stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe rimasto schiacciato sotto una gru, all'interno di una ditta di marmi. La chiamata ai soccorsi è avvenuta poco dopo le 15. Sul posto è intervenuto il personale del 118. Avvertiti per la ricostruzione della dinamica anche gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl. 🔗quotidiano.net

Tragedia sul lavoro a Carrara: morto Giorgio Bedini, imprenditore schiacciato da una gru - Un’ennesima tragedia sul lavoro, questa volta a Carrara, dove un imprenditore di 82 anni, Giorgio Bedini, ha perso la vita in un incidente avvenuto nel piazzale della sua azienda. Bedini, titolare della Bedini Marmo, è stato schiacciato sotto una gru mentre stava lavorando con il pesante macchinario, che ha improvvisamente ribaltato travolgendolo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma la vittima è deceduta sul colpo, senza che i soccorsi potessero intervenire in tempo. 🔗laprimapagina.it

Incidente sul lavoro a Carrara, operaio morto schiacciato da una gru - Un nuovo incidente mortale sul lavoro è stato registrato oggi. E' successo a Carrara dove un operaio ha perso la vita questo pomeriggio, poco dopo le 15, mentre si trovava all'interno della ditta "Bedini Marmi", situata in via Galileo Galilei. Secondo quanto emerso dopo una prima ricostruzione legata all'incidente, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una gru. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i tecnici della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl Toscana Nord Ovest. 🔗tg24.sky.it

Muore sul lavoro a 59 anni, ancora una tragedia in cava a Carrara - Proprio mentre si celebra la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro la Toscana fa i conti con un’altra vittima ... 🔗msn.com

Schiacciato da un mezzo pesante in una cava di marmo, operaio di 59 anni muore a Massa Carrara - Un operaio di 59 anni è morto nella mattinata di lunedì 28 aprile in un incidente sul lavoro in una cava di marmo nel comune di Carrara ... 🔗fanpage.it

Carrara, operaio muore in una cava nella Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro - L'uomo, 59 anni, dipendente di una cooperativa, era alla guida di un dumper che è caduto per molti metri in una fossa, restando schiacciato ... 🔗ilfattoquotidiano.it