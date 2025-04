Morto sul colpo L’auto perde il controllo scontro spaventoso | chi è la vittima

scontro, avvenuto intorno alle 8:30, ha coinvolto due veicoli: una Fiat Panda e un'Audi A6. Il bilancio è tragico, con una vittima accertata.A perdere la vita è stato Battista Presta, 72 anni, originario di Diamante ma residente da tempo in Svizzera, dove lavorava. Secondo le prime ricostruzioni, l'impatto sarebbe stato particolarmente violento, tanto da rendere necessario l'intervento dell'elisoccorso. Le dinamiche esatte dell'incidente restano al vaglio degli inquirenti.Il fatto è avvenuto nei pressi della frazione di Cirella, una località costiera nel territorio comunale di Diamante, in provincia di Cosenza. La zona, molto trafficata soprattutto in vista della stagione estiva, è spesso teatro di rallentamenti e criticità stradali.

