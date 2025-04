Morto a 19 anni in ospedale dopo il pestaggio due indagati

anni in strada dopo una lite, muore in ospedale poche ore dopo. Ci sono due indagati per l’omicidio di Eddine Bader Essefi (foto). Il ragazzo è Morto intorno alla mezzanotte del 25 aprile all’ospedale Maggiore di Bologna dove era stato trasportato dal 118 due ore prima. Il giovane tunisino era stato trovato inerme sul marciapiede di via Colombi, alla Barca, dalla fidanzata 15enne. Proprio la minorenne era in sua compagnia quando è scoppiata la lite con due ragazzi più grandi qualche metro più in là, sotto a un portico. Poi l’inseguimento, l’aggressione a più riprese e le botte. Entrambi ora, rispettivamente di 29 e 31 anni, sono indagati a piede libero per omicidio preterintenzionale dopo che il pm Andrea De Feis ha aperto il fascicolo. Ma sulla vicenda ancora diverse cose sono da chiarire. Ilrestodelcarlino.it - Morto a 19 anni in ospedale dopo il pestaggio, due indagati Leggi su Ilrestodelcarlino.it Massacrato di botte a 19in stradauna lite, muore inpoche ore. Ci sono dueper l’omicidio di Eddine Bader Essefi (foto). Il ragazzo èintorno alla mezzanotte del 25 aprile all’Maggiore di Bologna dove era stato trasportato dal 118 due ore prima. Il giovane tunisino era stato trovato inerme sul marciapiede di via Colombi, alla Barca, dalla fidanzata 15enne. Proprio la minorenne era in sua compagnia quando è scoppiata la lite con due ragazzi più grandi qualche metro più in là, sotto a un portico. Poi l’inseguimento, l’aggressione a più riprese e le botte. Entrambi ora, rispettivamente di 29 e 31, sonoa piede libero per omicidio preterintenzionaleche il pm Andrea De Feis ha aperto il fascicolo. Ma sulla vicenda ancora diverse cose sono da chiarire.

Cosa riportano altre fonti

Chi era Alberto Chersoni, morto a 19 anni in ospedale, dopo la caduta in scooter - San Lazzaro, 20 febbraio 2025 – Un’altra giovane vita che si è spezzata sulle strade della provincia. È morto all’ospedale Maggiore, nella tarda serata di martedì, Alberto Chersoni. Il 19enne, residente alla Ponticella, frazione di San Lazzaro, aveva avuto un incidente nel pomeriggio in via Larga a Castel Guelfo. Il ragazzo, che era in sella al suo Kymco 125, stava andando a casa dei nonni, come faceva spesso, per una visita. 🔗ilrestodelcarlino.it

Edoardo Mangano morto folgorato a 19 anni sul tetto di un treno, aperta un’inchiesta: disposta l’autopsia - È stata aperta un'inchiesta sulla morte di Edoardo Mangano, il 19enne rimasto folgorato dopo aver toccato per sbaglio i cavi dell'elettricità mentre si trovava sul tetto di un treno merci nella stazione di Verona. Sul cadavere del giovane sarà effettuata l'autopsia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Edoardo Mangano tocca i fili elettrici scendendo dal vagone di un treno merci fermo: morto folgorato a 19 anni - VERONA - Tragedia nella notte tra venerdì 28 e sabato marzo a Verona. Un giovane di 19 anni è morto restando folgorato dopo aver toccato inavvertitamente i... 🔗ilgazzettino.it

Cosa riportano altre fonti

Morto a 19 anni in ospedale dopo il pestaggio, due indagati; Bologna, a 19 anni muore in ospedale: «Lo hanno picchiato in strada perché ha urtato un ragazzo», indagine per omicidio; Muore a 19 anni dopo una lite: Picchiato per aver urtato un ragazzo; Picchiato per aver urtato un giovane, muore in ospedale a diciannove anni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Eddine, morto a 19 anni a Bologna per aver urtato per sbaglio un passante. Due giovani indagati per il pestaggio - Fondamentale per gli inquirenti il racconto della fidanzata del giovane, aggredito da due ragazzi più grandi L'articolo Eddine, morto a 19 anni a Bologna per aver urtato per sbaglio un passante. Due g ... 🔗msn.com

Morto a 19 anni a Bologna, ipotesi pestaggio: il giovane sarebbe stato ucciso - Il decesso in ospedale, scartata l'ipotesi di abuso di alcool. Sul corpo i segni riconducibili a una colluttazione. Zuppi chiama la parrocchia Assume sempre più i contorni di una morte violenta, avven ... 🔗informazione.it

Va in coma etilico e muore a 19 anni: il malore in casa e la corsa in ospedale, poi il dramma. I carabinieri: «Morte sospetta» - Un ragazzo di 19 anni, di origini tunisine e residente a Bologna, è morto all'ospedale Maggiore per un arresto cardiocircolatorio: una morte che ... 🔗msn.com