Morti sul lavoro ancora oggi un altro incidente

oggi ricorre anche la Giornata della Sicurezza sul lavoro. Nei primi due mesi di quest’anno sono state effettuate 138 denunce di infortunio mortale, con un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo del 2023. Ed oggi c’è stata un’altra vittima.Servizio di Caterina Dall’Olio Morti sul lavoro, ancora oggi un altro incidente TG2000. Tv2000.it - Morti sul lavoro, ancora oggi un altro incidente Leggi su Tv2000.it ricorre anche la Giornata della Sicurezza sul. Nei primi due mesi di quest’anno sono state effettuate 138 denunce di infortunio mortale, con un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo del 2023. Edc’è stata un’altra vittima.Servizio di Caterina Dall’OliosulunTG2000.

