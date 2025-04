Morti sul lavoro 59enne precipita con un dumper in una cava di marmo a Massa Carrara

Morti sul lavoro. Oggi a perdere la vita è stato un operaio di 59 anni in una cava di marmo a Massa Carrara. L'uomo, alla guida di un mezzo pesante utilizzato nelle cave, è precipitato per molti metri in un fosso ed è deceduto sul colpoL'articolo Morti sul lavoro, 59enne precipita con un dumper in una cava di marmo a Massa Carrara proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Morti sul lavoro, 59enne precipita con un dumper in una cava di marmo a Massa Carrara Leggi su Ildifforme.it Aumenta quotidianamente il numero disul. Oggi a perdere la vita è stato un operaio di 59 anni in unadi. L'uomo, alla guida di un mezzo pesante utilizzato nelle cave, èto per molti metri in un fosso ed è deceduto sul colpoL'articolosulcon unin unadiproviene da Il Difforme.

