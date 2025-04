Morte sul lavoro indette otto ore di sciopero in tutto il distretto del marmo apuo versilese

CARRARA –sula Carrara, subito indetto lodei lavoratori del lapideo. “Purtroppo l’escalation dei gravi infortuni in questo settore non si ferma – spiegano i segregari di Feneaul Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, daniele Battistini, Lorenzo Sichei, Michele Mattei e Francesco Ventimiglia – Stamani un lavoratore ha perso la vita in un sito di cava a Carrara. Non e? possibile andare avanti cosi?. È giusto fermarsi tutti e riflettere, Trovare la forza di continuare a lavorare come se nulla fosse non e? possibile”.Per domani sono stati quindi proclamate 8 ore diinildelversiliese. “Negli ultimi anni – spiega – a discapito di un periodo in cui forse le cose sembravano cambiare, la situazione degli infortuni sta precipitando, stiamo tutti sicuramente sbagliando qualcosa.