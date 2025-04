Morte di un 15enne | la bici perse la ruota sbalzandolo a terra

terrata scenario di gare clandestine notturne. La sua bicicletta ha improvvisamente perso una ruota facendolo cadere a terra e battere violentemente la testa. Questa la verità sul decesso di Leonard Lusha, il 15enne morto il 6 aprile in ospedale dopo l’incidente in via San Bernardo a Desio (Monza Brianza). Fondamentali le immagini di una telecamera che ha filmato la caduta per ricostruire la dinamica. Il legale della famiglia ha chiesto il ripristino della sbarra che impediva l’accesso alla via, divelta da chi la usa per scorribande. Ma la Morte di Leonard fu una tragica fatalità. Ilgiorno.it - Morte di un 15enne: la bici perse la ruota sbalzandolo a terra Leggi su Ilgiorno.it Nessuna impennata o evoluzione nella strada sta scenario di gare clandestine notturne. La suacletta ha improvvisamente perso unafacendolo cadere ae battere violentemente la testa. Questa la verità sul decesso di Leonard Lusha, ilmorto il 6 aprile in ospedale dopo l’incidente in via San Bernardo a Desio (Monza Brianza). Fondamentali le immagini di una telecamera che ha filmato la caduta per ricostruire la dinamica. Il legale della famiglia ha chiesto il ripristino della sbarra che impediva l’accesso alla via, divelta da chi la usa per scorribande. Ma ladi Leonard fu una tragica fatalità.

Ne parlano su altre fonti

Monza, 15enne cade dalla bici e muore in Brianza - La Procura di Monza ha disposto l'autopsia per fugare ogni dubbio sulla morte di un ragazzo di 15 anni caduto ieri pomeriggio in via De Santi, a Desio (Monza), mentre era in sella alla sua bicicletta. Una manovra errata e la caduta fatale è al momento l'ipotesi più realistica dato che dai rilievi effettuati sul luogo dell'incidente dai carabinieri non risultano al momento evidenze di incidenti con altri mezzi o persone. 🔗tg24.sky.it

Anziano rimprovera un 15enne per strada, il ragazzo lo accoltella alla schiena e scappa in bici. Il giorno dopo si rivolge ai carabinieri con la mamma per confessare - TREVISO - Individuato il minore che ieri ha aggredito un 86enne a Sant'Antonino: ha confessato ciò che aveva fatto e la mamma lo ha portato dai carabinieri per autodenunciarsi... 🔗ilgazzettino.it

Morte di Papa Francesco, sospesa la canonizzazione di Carlo Acutis, il 15enne morto a Monza - Mentre si è in attesa del rito della constatazione della morte e della deposizione della salma nella bara di Papa Francesco, spirato questa mattina, lunedì 21 aprile, il Vaticano ha reso noto con nota ufficiale che anche la canonizzazione di Carlo Acutis, il 15enne morto all'ospedale San Gerardo... 🔗monzatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Leonard Lusha, morto a 15 anni in bicicletta per colpa di una ruota che si è staccata; Morto in bici a 15 anni, chi era Ayoub Chbil; Desio, tragedia in strada: 15enne perde la vita in un incidente in bici; Esce in bici poi la tragedia, mistero sulla morte di un 15enne in Brianza: chi è il giovane che ha perso la vita. 🔗Cosa riportano altre fonti

Morte di un 15enne: la bici perse la ruota sbalzandolo a terra - Nessuna impennata o evoluzione nella strada sterrata scenario di gare clandestine notturne. La sua bicicletta ha improvvisamente perso una ... 🔗ilgiorno.it

Desio, 15enne cade dalla bici e muore in Brianza - La Procura di Monza ha disposto l'autopsia per fugare ogni dubbio sulla morte di un ragazzo ... è che il 15enne stesse provando alcune evoluzioni in bici e sia caduto da solo sullo sterrato. 🔗tg24.sky.it

Monza, 15enne cade dalla bici e muore in Brianza - è che il ragazzo stesse provando alcune evoluzioni in bici e sia caduto da solo sullo sterrato La Procura di Monza ha disposto l'autopsia per fugare ogni dubbio sulla morte di un ragazzo di 15 ... 🔗informazione.it