Morte befanì e la capa del turco | misteri e leggende oscure di Bari

Morte befanì e la capa del turco: misteri e leggende oscure di Bari! Sabato 3 maggio, ore 18.00, lasciati guidare tra i vicoli nascosti della città vecchia in un percorso tra realtà e leggenda!Partendo da Piazza della Ferrarese, scopriremo:L’edicola votiva dei fratelli SpizzicoL’Antico. Baritoday.it - Morte befanì e la capa del turco: misteri e leggende oscure di Bari Leggi su Baritoday.it e ladeldi! Sabato 3 maggio, ore 18.00, lasciati guidare tra i vicoli nascosti della città vecchia in un percorso tra realtà e leggenda!Partendo da Piazza della Ferrarese, scopriremo:L’edicola votiva dei fratelli SpizzicoL’Antico.

Approfondimenti da altre fonti

Onur, chi è il fidanzato turco di Malgioglio: “Mi è stato molto vicino dalla morte di mia sorella” - Cristiano Malgioglio ha parlato qualche mese fa a Verissimo del suo fidanzato turco: “Sono ancora fidanzato con Onur. Domani andrò a Istanbul da lui. È una bella storia. Lui ha 41 anni”. “Oggi sono felice, ho una storia, ma finirà sicuramente”, aggiunge Cristiano Malgioglio, 79 anni, con ironia. Parlando dell’amore in generale, spiega: “Le mie grandi storie le ho sempre chiuse io per non soffrire, perché prima o poi mi avrebbero lasciato loro. 🔗metropolitanmagazine.it

Un prete indagato per omicidio stradale per la morte di Fabiana Chiarappa, soccorritrice 118 - L’uomo secondo l’ipotesi investigativa avrebbe travolto sulla strada tra Turi e Putignano la ragazza, che era probabilmente caduta dalla moto ma ancora viva, ed è scappato senza prestarle soccorso 🔗repubblica.it

Morte di Cristina Pagliarulo, sono sette gli indagati: verso la riesumazione del corpo - Sono sette al momento gli indagati per la morte di Cristina Pagliarulo, la 41enne di Giffoni Valle Piana, deceduta il 6 marzo scorso dopo 24 ore di attesa su una barella al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona di Salerno. La sua vicenda è diventata un caso nazionale visto che è stata portata alla... 🔗salernotoday.it