Morte agli arabi | ragazza aggredita e insultata da estremisti israeliani

ragazza è stata scortata e protetta da un agente di polizia. La giovane è stata accerchiata, aggredita e insultata da un gruppo di estremisti israeliani ed ebrei ortodossi che gridavano "Morte agli arabi". E' successo il 25 aprile, nei pressi del luogo dove stava intervenendo il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, noto per le sue posizioni di estrema destra.

“Vorrei un rito funebre zoroastriano, il corpo offerto agli uccelli che se ne nutrono e lo portano in volo. La morte è trasformazione, meglio aquila che verme”: così Massimo Cacciari - Massimo Cacciari su è raccontato ad Antonio Polito su 7, del Corriere della Sera. Un lungo percorso di parole che girano intorno al tema della morte. A cominciare dal commento del filoso su quanto detto da Epicuro, “la morte non esiste, perché quando c’è lei non ci siamo noi, e viceversa”: “Epicuro pensa alla morte come a un istante inafferrabile. Ma questa è appunto la morte, non il morire. Un fatto, non un processo e un divenire. 🔗ilfattoquotidiano.it

Italia Under 15 in semifinale al Torneo delle Nazioni: 5-1 agli Emirati Arabi Uniti, doppietta dello juventino Pipitò - Dopo la vittoria per 1-0 sul Galles, l`Italia Under 15 batte anche gli Emirati Arabi Uniti (5-1) e si qualifica alle semifinali del Torneo delle... 🔗calciomercato.com

Sicurezza sottomarina, Fincantieri e Edge rafforzano la partnership strategica con un nuovo accordo e aprono agli Emirati Arabi - Fincantieri, uno dei principali gruppi al mondo nella cantieristica navale ad alta complessità, ed Edge, uno dei gruppi leader a livello mondiale nel settore della tecnologia avanzata e della difesa, hanno annunciato oggi la firma di un nuovo Memorandum of Understanding (MoU) che amplia e rafforza l’accordo siglato a Parigi nel novembre 2024 nel settore in rapida evoluzione della subacquea. Un rafforzamento della collaborazione mirato a consolidare ulteriormente la partnership tra le due aziende attraverso Maestral, la loro joint venture di costruzione navale con base ad Abu Dhabi. 🔗secoloditalia.it

Ragazza aggredita a Brooklyn da manifestanti filo-israeliani: salvata da un poliziotto - Paura nelle strade di Brooklyn, New York: una ragazza è stata circondata, aggredita e minacciata da decine di estremisti filo-israeliani, alcuni dei quali indossavano abiti tipici degli ultra ortodoss ... 🔗affaritaliani.it