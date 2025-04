Moratti punzecchia | Ai miei tempi non si parlò mai di Triplete

Moratti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per analizzare la corsa scudetto e riflettere sul momento nerazzurro.L’ex presidente ha tracciato un interessante parallelo tra l’Inter di oggi e quella leggendaria del 2010, capace di conquistare il Triplete:“Il giorno del Triplete ero entusiasta, ma ho subito percepito che la felicità era diversa da quella che mi aspettavo: raggiungere l’impossibile ti lascia addosso una strana sensazione. Appena vinci, devi subito pensare a cosa verrà dopo”, ha raccontato Moratti.Alla domanda su chi vincerà il campionato, il patron più amato dai tifosi interisti non si è nascosto, lanciando anche una frecciatina all’ambiente nerazzurro:“Ho trovato curioso che si parlasse di Triplete in anticipo: ai miei tempi nessuno ne parlava, ce ne siamo accorti solo dopo aver vinto tutto. Ilnerazzurro.it - Moratti punzecchia: “Ai miei tempi non si parlò mai di Triplete” Leggi su Ilnerazzurro.it All’indomani della pesante sconfitta contro la Roma, che ha fatto scivolare l’Inter al secondo posto in classifica a -3 dal Napoli, Massimoè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per analizzare la corsa scudetto e riflettere sul momento nerazzurro.L’ex presidente ha tracciato un interessante parallelo tra l’Inter di oggi e quella leggendaria del 2010, capace di conquistare il:“Il giorno delero entusiasta, ma ho subito percepito che la felicità era diversa da quella che mi aspettavo: raggiungere l’impossibile ti lascia addosso una strana sensazione. Appena vinci, devi subito pensare a cosa verrà dopo”, ha raccontato.Alla domanda su chi vincerà il campionato, il patron più amato dai tifosi interisti non si è nascosto, lanciando anche una frecciatina all’ambiente nerazzurro:“Ho trovato curioso che si parlasse diin anticipo: ainessuno ne parlava, ce ne siamo accorti solo dopo aver vinto tutto.

Ne parlano su altre fonti

Olly rinuncia a Eurovision Song Contest 2025: “Ho scelto di vivere il mio sogno coi miei tempi”. Lucio Corsi prenderà il suo posto con “Volevo essere un duro” - Ad una settimana precisa dalla vittoria al Festival di Sanremo 2025 con “Balorda Nostalgia”, Olly ha preso la decisione in merito alla partecipazione a Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 13 maggio al 17 maggio. Il cantautore ha comunicato le sue volontà sui social: Sono giorni che mi interrogo e chiedo pareri a tutti, la risposta è sempre la stessa: ‘alla fine devi fare quello che ti senti’, perché tutti sanno quanto conti per me essere me stesso, sempre”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Piqué vuole cambiare il calcio: "Zero punti a chi pareggia 0-0. Yamal? Ai miei tempi non avrebbe visto il campo" - Gerard Piquè è stato il protagonista della prima puntata del podcast lanciato da Iker Casillas. Un incontro tra due ex compagni di nazionale... 🔗calciomercato.com

Olly rinuncia al Dopofestival: «Voglio vivere quello che sta succedendo con i miei tempi» - SANREMO – «Sono giorni che mi interrogo e chiedo pareri a tutti, la risposta è sempre la stessa: ‘alla fine devi fare quello che ti senti’, perchè tutti sanno quanto conti per me essere me stesso, sempre. Ecco, io non credo che voi sareste tristi se spostassi dei concerti per Eurovision, ma credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live. 🔗lopinionista.it

Se ne parla anche su altri siti

Moratti jr: «Mio padre Gian Marco? Per anni ha dormito in una roulotte a San Patrignano. Credeva nella reincarnazione» - Lui era il figlio maggiore di mio nonno e ha vissuto il periodo in ... e in quello dello sport con l’Inter — racconta Angelo Moratti, 61 anni —. Aveva capito quanto fosse duro avere successo ... 🔗msn.com