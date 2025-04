Moratti | Il giorno del Triplete ero entusiasta! Chi vince lo Scudetto? L’Inter ha subito confusione…

Moratti: «Il giorno del Triplete ero entusiasta! Chi vince lo Scudetto? L'Inter ha subito confusione.» Le parole dell'ex presidente nerazzurro

Cosi Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss

LE PAROLE- «Il giorno del Triplete ero entusiasta, però avevo anche la sensazione che quella sensazione era diversa da quella che ti aspettavi, hai raggiunto un risultato che pensavi fosse più difficile. Appena vinci devi pensare a quello che viene dopo. Raggiungere l'impossibile ti toglie un po' di felicità. Chi vince lo Scudetto? Quello che ho trovato strano è che si parlasse ancora di Triplete, ai miei tempi non si parlò mai di Triplete. Quando abbiamo vinto ci siamo accorti che era Triplete. Non era un'ossessione. La sconfitta in Coppa Italia ha creato un dispiacere.

Moratti rivela: «Inter da Triplete, in Italia è la più attrezzata. Ronaldo il migliore che ho avuto» - di RedazioneMoratti si è espresso in una intervista concessa a Sportweek: le dichiarazioni dell’ex presidente dell’Inter Moratti si è espresso sul momento dell’Inter e sulle ambizioni della squadra di Inzaghi, soffermandosi anche su qualche ricordo dei suoi anni in nerazzurro. IL PASSATO – «Ho voluto bene a tutti, anche perché con me sono sempre stati molto affettuosi pure a fine carriera, ma ne citerei un paio. 🔗internews24.com

