Moratti fa riflettere | Nel 2010 Triplete non era ossessione per l’Inter!

Moratti, ex Presidente dell'Inter, ha soffermato la sua attenzione sulla lotta scudetto, indicando il Napoli come favorito per il successo finale.LE EMOZIONI – Massimo Moratti è intervenuto alle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, trattando di vari temi legati all'Inter. Innanzitutto, l'ex patron nerazzurro ha ricordato la gioia dei tre titoli ottenuti nel 2010: «Il giorno del Triplete ero entusiasta, però avevo anche la sensazione che quelle emozioni fossero diverse da quelle che mi aspettavo. Mi trovavo in una situazione in cui avevamo raggiunto un risultato che pensavamo fosse più difficile. Appena vinci devi pensare a quello che viene dopo. Raggiungere l'impossibile ti toglie un po' di felicità».Moratti sulla corsa scudetto: Napoli favorito sull'Inter, Conte un fattoreMOMENTO ATTUALE – Moratti ha poi proseguito concentrandosi sulla sfida al vertice della Serie A e sugli effetti negativi del riferimento costante alla conquista del "Triplete".

