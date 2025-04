Moratti critico | "Con me non si citò mai il Triplete prima di vincerlo all'Inter ha fatto male parlarne"

Inter non ha più la possibilità di conquistare il Triplete, dopo l`eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, e rischia di non. Leggi su Calciomercato.com L`non ha più la possibilità di conquistare il, dopo l`eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, e rischia di non.

Si spacciano per assistenti del ministro della Difesa e ingannano anche Massimo Moratti - “Sembrava assolutamente tutto vero”: così ha dichiarato Massimo Moratti, storico presidente dell’Inter, caduto vittima di una truffa orchestrata da un gruppo di individui che si sono spacciati per collaboratori del ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Sono davvero abili”, ha commentato l’imprenditore, aggiungendo che un inganno del genere potrebbe accadere a chiunque. La Procura di Milano sta conducendo un’indagine su questa vasta truffa, sotto la direzione del pubblico ministero Giovanni Tarzia. 🔗dayitalianews.com

Truffe nel nome di Crosetto, Massimo Moratti: “Sembrava tutto vero”. Nel mirino anche Giorgio Armani - Salgono a tre le denunce degli imprenditori che si sono rivolti alla procura di Milano dopo essere stati contattati dal gruppo di truffatori che usando il nome del ministro della Difesa Guido Crosetto hanno tentato raggiri milionari. A non cadere nella rete, ma a denunciare la tentata truffa, sono stati un esponente della famiglia Beretta, a capo della multinazionale produttrice di armi, e il gruppo Menarini. 🔗secoloditalia.it

