Juventus il Monza incappa nella quinta sconfitta consecutiva, nonché nella ventitreesima in campionato. I brianzoli, falcidiati anche dalle troppe assenze, cadono prevedibilmente a Torino e attendono rassegnati la matematica retrocessione. Del carattere mostrato con il Napoli non c’è traccia e i biancorossi non si rendono mai pericolosi davanti a Di Gregorio. La difesa balla, il centrocampo filtra poco e male e l’attacco è invisibile.Oggettivamente, però, non è semplice pretendere di più da una squadra che ormai ha il destino segnato. Già nel primo tempo l’approccio propositivo visto contro i partenopei non trova seguito. A parte un contropiede mal gestito da Birindelli al 7’, il Monza non riesce quasi mai a farsi vedere realmente nella metà campo avversaria. Sport.quotidiano.net - Monza sconfitto dalla Juventus: quinta sconfitta consecutiva e retrocessione vicina Leggi su Sport.quotidiano.net Ormai si aspetta solo la fine di una stagione passata nel segno dell’agonia. Contro lailincappa nella, nonché nella ventitreesima in campionato. I brianzoli, falcidiati anche dalle troppe assenze, cadono prevedibilmente a Torino e attendono rassegnati la matematica. Del carattere mostrato con il Napoli non c’è traccia e i biancorossi non si rendono mai pericolosi davanti a Di Gregorio. La difesa balla, il centrocampo filtra poco e male e l’attacco è invisibile.Oggettivamente, però, non è semplice pretendere di più da una squadra che ormai ha il destino segnato. Già nel primo tempo l’approccio propositivo visto contro i partenopei non trova seguito. A parte un contropiede mal gestito da Birindelli al 7’, ilnon riesce quasi mai a farsi vedere realmente nella metà campo avversaria.

