Montegranaro trionfa 4-1 contro Osimana nell' ultima di Eccellenza

Montegranaro 4
Osimana 1

Montegranaro: Cannella, Pagliarini, Stortini, Urbinati, Capodaglio, Malavolta (12'st Iuvalè), Rozzi, Capponi (37'st Chimezie), Jallow (40'st Alidori), Capasso (6'st D. Torricini), Rotondo (30'st P. Torricini). All. Mengo

Osimana: Cingolani, Falcioni, Fermani (42'st Modesti), Bambozzi, Patrizi, Pigini, Triana (23'st Colonnini) Borgognoni (30'st Taborro), Mafei (46' Bargelletti), Bonaventura (6'st Bugaro), Alessandroni. All. Labriola

Arbitro: Caporaletti di Ancona

Reti: 3' Capponi, 22' Jallow (rig), 33' Bambozzi, 13'st Rotondo, 39'st Jallow

Note. Ammoniti: Capasso, Bambozzi; Recupero 0'pt - 3'st

Trionfo del Montegranaro nell'ultima giornata del campionato di Eccellenza, dove i gialloblù affrontavano l'Osimana. Gara di fine stagione tra due squadre che non avevano più nulla da chiedere al campionato, quella andata in scena tra le due squadre.

