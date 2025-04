Monreale la strage | il video che rivela cosa è successo

Monreale (Palermo). Secondo gli investigatori sarebbero 4 i complici di Salvatore Calvaruso, il 19enne del quartiere Zen fermato nella notte con l'accusa di strage. Uno dei due sarebbe del quartiere Borgo Nuovo e l'altro dello Zen. Però, fino a questo momento, non sarebbero stati presi provvedimenti nei loro confronti.L'inchiesta è coordinata dal pm Felice De Benedittis. E sul sito della TgRai c'è un video (clicca qui per guardare la clip) in cui si vedono gli attimi che precedono la strage. Si sente uno colpo e un ragazzo viene colpito con un casco mentre prova a fuggire con un motorino. Abbandona il mezzo e prosegue a piedi. Intanto fanno sentire la propria voce i papà di Salvatore Turdo e Andrea Miceli, due dei tre giovani uccisi a colpi di pistola nella strage di Monreale.

