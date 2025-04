Monreale la strage davanti alla star di Amici | Sangue e spari ovunque un incubo

Sangue, i miei Amici che scappavano piangendo». Con queste parole l’ex ballerino di Amici, racconta sui social il dramma vissuto sabato sera, quando si è trovato testimone della sparatoria che ha sconvolto una comunità intera.Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, Segreto ha voluto ricordare le tre vittime dell’agguato: Salvatore Turdo, 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, entrambi 26enni. «Ho finito le lacrime, sembra di vivere il peggiore degli incubi. che giustizia sia fatta», scrive il giovane, sopraffatto dall’angoscia.Nella notte tra sabato e domenica, il clima di festa si è trasformato in una scena di panico e disperazione. Samuele Segreto ex ballerino di Amici descrive l’orrore a cui ha assistito: «Motori buttati a terra, ragazzi che cadevano in preda al panico, ragazze inermi che tremavano, e nel frattempo ‘pam pam’ e altri bossoli che bucavano corpi, oggetti, urla, tutto nel giro di dieci minuti». Thesocialpost.it - Monreale, la strage davanti alla star di Amici: “Sangue e spari ovunque, un incubo” Leggi su Thesocialpost.it «Non riesco a pensare ad altro, i colpi di pistola a raffica, il, i mieiche scappavano piangendo». Con queste parole l’ex ballerino di, racconta sui social il dramma vissuto sabato sera, quando si è trovato testimone della sparatoria che ha sconvolto una comunità intera.Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, Segreto ha voluto ricordare le tre vittime dell’agguato: Salvatore Turdo, 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, entrambi 26enni. «Ho finito le lacrime, sembra di vivere il peggiore degli incubi. che giustizia sia fatta», scrive il giovane, sopraffatto dall’angoscia.Nella notte tra sabato e domenica, il clima di festa si è trasformato in una scena di panico e disperazione. Samuele Segreto ex ballerino didescrive l’orrore a cui ha assistito: «Motori buttati a terra, ragazzi che cadevano in preda al panico, ragazze inermi che tremavano, e nel frattempo ‘pam pam’ e altri bossoli che bucavano corpi, oggetti, urla, tutto nel giro di dieci minuti».

Ne parlano su altre fonti

Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa: tre morti e due feriti gravissimi a Monreale (Palermo) - Tre morti e due feriti dopo sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). La terza vittima, che era in gravissime condizioni, non ce l’ha fatta. I giovani coinvolti hanno 25, 23 anni, 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni, in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Strage di Monreale, striscioni dedicati alle vittime: “Non spegni il sole se gli spari” - Diversi striscioni sono apparsi nelle ultime ore a Monreale (Palermo) per omaggiare Massimo Pirozzo (26 anni), Salvatore Turdo (23 anni) e Andrea Miceli (26 anni), vittime della strage compiuta la notte tra sabato e domenica.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Strage di Viareggio, sentenza il 27 maggio. Dura requisitoria del Pm davanti a Moretti ed Elia - Viareggio, 19 marzo 2025 – Arriverà a maggio la sentenza dell’Appello Ter (sesto grado di giudizio) sulla strage ferroviaria del 29 giugno 2009. I giudici hanno infatti fissato la prossima udienza al 27 maggio dopo che ieri al Palazzo di giustizia di Firenze si è svolta la discussione. Considerando che la sentenza di condanna è già stata scritta dalla Cassazione, i giudici dovranno solo ricalibrare le pene alla luce delle attenuanti generiche. 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gli insulti, poi gli spari. Chi è Salvatore Calvaruso, il killer arrestato per la strage di Monreale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Monreale, la strage davanti alla star di Amici: “Sangue e spari ovunque, un incubo” - «Non riesco a pensare ad altro, i colpi di pistola a raffica, il sangue, i miei amici che scappavano piangendo». Con queste parole l'ex ballerino di ... 🔗thesocialpost.it

Strage di Monreale, caccia a quattro complici di Salvatore Calvaruso. “Hanno sparato ad altezza uomo” - Più di 20 spari ad altezza uomo su una folla di 100 persone. È l’impressionante ricostruzione dei fatti riportata dal pm Felice De Benedittis nel fermo del 19enne dello zen, Salvatore Calvaruso, che h ... 🔗ilfattoquotidiano.it

“Ho combinato un macello”: strage di Monreale, l’atto di accusa dei pm - Un amico di Calvaruso ha raccontato che sabato notte aveva prestato il suo scooter al giovane: “All’una e mezza si è presentato a casa mia dicendo che dovevo denunciare il furto della moto in quanto ... 🔗livesicilia.it