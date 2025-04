Monreale il 16enne sopravvissuto | Mi hanno sparato in testa chiedo giustizia

hanno sparato in testa, mi sono sentito stordito". Parla così il 16enne sopravvissuto alla strage di Monreale, ricoveraato aPalermo, i medici gli hanno estratto il proiettile che si è fermato sotto la cute. "Ho visto la confusione, ma in quel momento ero stordito, non ho partecipato alla rissa". Lui è sempre stato cosciente "Mio figlio è stato miracolato, poteva essere la quarta vittima". Tgcom24.mediaset.it - Monreale, il 16enne sopravvissuto: "Mi hanno sparato in testa, chiedo giustizia" Leggi su Tgcom24.mediaset.it "Miin, mi sono sentito stordito". Parla così ilalla strage di, ricoveraato aPalermo, i medici gliestratto il proiettile che si è fermato sotto la cute. "Ho visto la confusione, ma in quel momento ero stordito, non ho partecipato alla rissa". Lui è sempre stato cosciente "Mio figlio è stato miracolato, poteva essere la quarta vittima".

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Mi hanno sparato in testa, sono vivo per miracolo”: parla il 16enne sopravvissuto alla strage di Monreale - Parla il 16enne rimasto ferito durante la sparatoria a Monreale in cui sono rimasti uccisi nella notte tra sabato e domenica Salvo Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli: "Non ho visto chi ha sparato, ho sentito solo i colpi. Credevo di morire".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Strage di Monreale, caccia a quattro complici di Salvatore Calvaruso. “Hanno sparato ad altezza uomo” - Più di 20 spari ad altezza uomo su una folla di 100 persone. È l’impressionante ricostruzione dei fatti riportata dal pm Felice De Benedittis nel fermo del 19enne dello zen, Salvatore Calvaruso, che ha ammesso di avere sparato – “Ho combinato un macello”, avrebbe detto il ragazzo all’amico da cui si è rifugiato dopo la sparatoria – ma ha poi fatto scena muta davanti al giudice. Nel frattempo però i carabinieri di Palermo avevano acquisito immagini, prove, e intercettazioni che hanno confermato la versione data in sede di interrogatorio. 🔗ilfattoquotidiano.it

Esclusiva Tgcom24, parla uno dei sopravvissuti alla strage di Monreale: "Mi hanno sparato in testa, chiedo giustizia" - Il racconto di uno dei ragazzi rimasto vivo dopo la sparatoria in cui hanno perso la vita tre giovani 🔗tgcom24.mediaset.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mi hanno sparato in testa, sono vivo per miracolo: parla uno dei sopravvissuti alla strage di Monreale; Incidente a Partinico, anziana travolta e uccisa da una macchina mentre attraversa la strada; Lo schianto a Pioppo, Gabriele è uscito dal coma: Mio cugino come sta?; “Mi hanno sparato in testa sono vivo per miracolo” | parla il 16enne sopravvissuto alla strage di Monreale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“Mi hanno sparato in testa, sono vivo per miracolo”: parla uno dei sopravvissuti alla strage di Monreale - Parla il 16enne rimasto ferito durante la sparatoria a Monreale in cui sono rimasti uccisi nella notte tra sabato e domenica Salvo Turdo, Massimo Pirozzo ... 🔗fanpage.it

Esclusiva Tgcom24, parla uno dei sopravvissuti alla strage di Monreale: "Mi hanno sparato in testa, chiedo giustizia" - PALERMO (ITALPRESS) – “Strage di Monreale? Non c’è una prospettiva reale di sviluppo e di cambiamento se non si basa sulla conoscenza, sull’avanzamento della conoscenza, sulla ricerca… Leggi ... 🔗informazione.it

Monreale, la strage di tre giovani: il racconto del sopravvissuto e gli ultimi sviluppi - Gli attimi che hanno preceduto la sparatoria a Monreale , nella provincia di Palermo , la sera del 27 aprile, sono stati ricostruiti attraverso un video che mostra un ragazzo in sella a uno scooter me ... 🔗informazione.it