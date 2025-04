Monreale confessa il 19enne fermato | Sono stato io a sparare

confessato Salvatore Calvaruso, il 19enne che ha ammesso davanti ai carabinieri di aver sparato nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile a Monreale, provincia di Palermo, dove a seguito di una rissa tre persone Sono morte e due rimaste gravemente ferite. Le vittime, tutte di Monreale e incensurate, Sono Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo, 25 anni, e Andrea Miceli, 26 anni. Due i feriti gravi, di 33 e 16 anni, Sono entrambi ricoverati in ospedale. Le indagini Sono in pieno svolgimento, con gli inquirenti che Sono alla ricerca di almeno altri quattro complici.La procura: «Le dichiarazioni autoaccusatorie Sono riscontrate da video e testimonianze»Caruso dopo la confessione, davanti al magistrato ha poi scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. La procura ritiene che Calvaruso sia uno degli autori della strage, sulla base di immagini di videosorveglianza e numerose testimonianze. Lettera43.it - Monreale, confessa il 19enne fermato: «Sono stato io a sparare» Leggi su Lettera43.it Hato Salvatore Calvaruso, ilche ha ammesso davanti ai carabinieri di aver sparato nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile a, provincia di Palermo, dove a seguito di una rissa tre personemorte e due rimaste gravemente ferite. Le vittime, tutte die incensurate,Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo, 25 anni, e Andrea Miceli, 26 anni. Due i feriti gravi, di 33 e 16 anni,entrambi ricoverati in ospedale. Le indaginiin pieno svolgimento, con gli inquirenti chealla ricerca di almeno altri quattro complici.La procura: «Le dichiarazioni autoaccusatorieriscontrate da video e testimonianze»Caruso dopo la confessione, davanti al magistrato ha poi scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. La procura ritiene che Calvaruso sia uno degli autori della strage, sulla base di immagini di videosorveglianza e numerose testimonianze.

