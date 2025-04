Monfalcone dimissioni della neoassessora Calligaris Fasan le respinge e conferma la grande opportunità per la città

Monfalcone - "Visto quanto dichiarato dalla coordinatrice regionale di Forza Italia, nonché sottosegretaria al ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino, la quale ha ribadito che Francesco Volante è stato individuato da Forza Italia come unico rappresentante del partito all'interno. 🔗 Triesteprima.it - Monfalcone, dimissioni della neoassessora Calligaris, Fasan le respinge e conferma la "grande opportunità per la città" - "Visto quanto dichiarato dalla coordinatrice regionale di Forza Italia, nonché sottosegretaria al ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino, la quale ha ribadito che Francesco Volante è stato individuato da Forza Italia come unico rappresentante del partito all'interno. 🔗 Triesteprima.it

Monfalcone, Calligaris resta - Dimissioni prima rassegnate e poi respinte. Marta Calligaris rimane assessora alle Politiche sanitarie nel Comune di Monfalcone per volontà del neo-sindaco Luca Fasan. Il primo cittadino ha comunicato ... 🔗rainews.it

Monfalcone, a europarlamentare Cisint antiradicalizzazione Islam - Nota alla quale Fasan ha risposto con altrettanta determinazione: "La squadra la decido io, la Calligaris è persona di altissimo livello, ho scelto io". A Monfalcone c'è una nutrita comunità del ... 🔗giornaledibrescia.it

Monfalcone, presentata la giunta Fasan - MONFALCONE - Definita la squadra degli otto assessori e tre ... Prima volta anche per Marta Calligaris, di Forza Italia, nominata assessore alle politiche e attività sanitarie per la sostenibilità ... 🔗triesteprima.it