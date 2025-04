Mondragone si ferma per fare rifornimento e viene ucciso tra i clienti della pompa di benzina

Mondragone. La vittima si chiamava Luigi Magrino, residente in città. L'omicidio è avvenuto in un distributore di benzina della Domiziana,.

Mondragone, si ferma per fare rifornimento e viene ucciso tra i clienti della pompa di benzina - Omicidio poco dopo le ore 12 di oggi, 28 aprile 2025, a Mondragone. La vittima deve essere ancora identificata, ma sembra si tratti di un uomo residente in città. L'omicidio è...

