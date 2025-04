Mondragone Luigi Magrino ucciso da imprenditore al distributore | indossava braccialetto elettronico

Luigi Magrino freddato alla guida del suo SUVUna mattina di sangue ha scosso Mondragone (Caserta) poco prima di mezzogiorno, quando Luigi Magrino, 41 anni, è stato assassinato a colpi di pistola mentre si trovava all’interno del suo SUV bianco.Il delitto è avvenuto presso una stazione di servizio Agip situata lungo la trafficata via Domiziana, proprio nel centro abitato della città. Magrino, originario di Cellole e residente a Formia, operava nel settore della compravendita di automobili.I primi accertamenti: fermato imprenditoreUn litigio sfociato nella tragedia, il possibile moventeSecondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato raggiunto da almeno tre proiettili esplosi da Giancarlo Pagliaro, 67 anni, imprenditore e titolare di un mobilificio noto in zona, “Franchino Arredamenti”. Notizieaudaci.it - Mondragone, Luigi Magrino ucciso da imprenditore al distributore: indossava braccialetto elettronico Leggi su Notizieaudaci.it Omicidio in pieno giorno:freddato alla guida del suo SUVUna mattina di sangue ha scosso(Caserta) poco prima di mezzogiorno, quando, 41 anni, è stato assassinato a colpi di pistola mentre si trovava all’interno del suo SUV bianco.Il delitto è avvenuto presso una stazione di servizio Agip situata lungo la trafficata via Domiziana, proprio nel centro abitato della città., originario di Cellole e residente a Formia, operava nel settore della compravendita di automobili.I primi accertamenti: fermatoUn litigio sfociato nella tragedia, il possibile moventeSecondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato raggiunto da almeno tre proiettili esplosi da Giancarlo Pagliaro, 67 anni,e titolare di un mobilificio noto in zona, “Franchino Arredamenti”.

