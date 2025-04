Mondragone agguato alla stazione Agip | lite tra imprenditori finisce in omicidio

Mondragone, dove all’interno della stazione Agip si è consumato un omicidio efferato. Un uomo, colpito a morte mentre si trovava nella sua automobile, è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco. Mondragone, agguato alla stazione Agip: lite tra imprenditori finisce in omicidio La vittima, secondo quanto .L'articolo Mondragone, agguato alla stazione Agip: lite tra imprenditori finisce in omicidio Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Mondragone, agguato alla stazione Agip: lite tra imprenditori finisce in omicidio Leggi su Teleclubitalia.it Una mattinata di sangue quella di oggi a, dove all’interno dellasi è consumato unefferato. Un uomo, colpito a morte mentre si trovava nella sua automobile, è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco.trainLa vittima, secondo quanto .L'articolotrainTeleclubitalia.

Se ne parla anche su altri siti

Firenze, scontro tra bande alla stazione. Poi l’agguato: pistola puntata alla tempia di un giovane - Firenze, 1 marzo 2025 – Un ragazzo fiorentino, addetto al ricevimento con funzione di portabagagli, si trovava sull’uscio dell’Hotel Albani, in via Fiume, verso le 19 di giovedì, quando una decina di uomini, presumibilmente nordafricani, si sono avvicinati allo spazio esterno dell’albergo. Senza esitazione, hanno staccato due paletti che delimitano la sosta. Il dipendente ha cercato di fermarli, chiedendo di lasciare quanto stavano portando via, ma la reazione è stata immediata e brutale: uno di loro gli ha puntato una pistola alla tempia. 🔗lanazione.it

Zona rossa, scatta la proroga: altri 30 giorni nell'area della stazione. In due mesi 13mila identificazioni e 41 allontanamenti - PADOVA - La zona rossa a Padova è stata prorogata di un mese. Per altri 30 giorni dunque l'area attorno alla stazione ferroviaria vedrà attivo il provvedimento prefettizio promosso... 🔗ilgazzettino.it

Agguato nel cuore di Napoli: ucciso Emanuele Durante - Erano da poco passate le 18:00 quando ai carabinieri è arrivata la segnalazione di spari in via Santa Teresa degli Scalzi. Ad essere colpito un ragazzo di circa 20 anni, lasciato da ignoti nell’ospedale Pellegrini. Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di... 🔗napolitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Mondragone, omicidio alla stazione di servizio: uomo ucciso nella propria auto; Mondragone, agguato alla stazione Agip: lite tra imprenditori finisce in omicidio; I NOMI. MONDRAGONE. Agguato in strada, imprenditore uccide un uomo in una stazione di servizio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

MONDRAGONE. Agguato in strada, uomo ucciso nella sua auto - MONDRAGONE – E’ stato un agguato in piena regola quello eseguito questa mattina all’interno della stazione Agip di Mondragone. Un uomo, di cui non si conosce ancora l’identità, è stato freddato all’in ... 🔗casertace.net

MONDRAGONE - Trovato con 500 dosi di cocaina pronte per essere ‘piazzate’: arrestato un 27enne - Quando nel pomeriggio di ieri è stato intercettato dai carabinieri della Stazione di Mondragone in via Duca degli Abruzzi di quel centro, si stava appartando con sospetto in un angolo buio ... 🔗casertafocus.net

Mondragone, aveva cocaina per preparare oltre 500 dosi: fermato pusher di 27 anni - Quando nel pomeriggio di ieri è stato intercettato dai carabinieri della Stazione di Mondragone in via Duca degli Abruzzi, si stava appartando con atteggiamento sospetto in un angolo buio ... 🔗ilmattino.it