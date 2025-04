Molini Pivetti La farina del territorio da cinque generazioni

È GIOVANE, DONNA e fa parte di una famiglia che ha fatto del trasformare il grano tenero in farina un impegno e un'arte. Silvia Pivetti (nella foto) è amministratrice delegata e presidente del cda di Molini Pivetti, 150 anni di storia, che attraversa, appunto, due secoli, e cinque generazioni. Il suo impegno, così come quello di tutta la sua famiglia, è legato al territorio, ma anche alla sostenibilità e al fare bene. "Il territorio è la nostra forza", dice. "Abbiamo sei centri in Emilia-Romagna, tre a Ferrara, due a Bologna e uno a Modena. Stocchiamo ogni anno circa 130 mila tonnellate di grano. Grazie a questa capacità siamo in grado di rispondere ad un'elevatissima richiesta dei clienti, come quella causata dalla pandemia durante il periodo emergenziale e ancora dopo lo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia".

Molini Pivetti. L’agricoltura a economia circolare e sostenibile - ALLA BASE DI TUTTO c’è la responsabilità. Che per Molini Pivetti si sostanzia in azioni concrete e in impegno quotidiano. A riprova di ciò, nel 2021 è stato presentato il Manifesto per la Sostenibilità che racchiude tutto l’impegno verso una crescita responsabile e sostenibile attraverso 4 pilastri: agricoltura, territorio, responsabilità, squadra. Sono i principi che sorreggono l’idea di sviluppo sostenibile e fanno da guida per una pratica quotidiana da cui ne è conseguita, nel 2023, la presentazione del primo report di sostenibilità dell’azienda. 🔗quotidiano.net

