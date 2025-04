Modena-Reggiana | Derby del Primo Maggio Decisivo per i Playoff

Come un anno fa, con una prospettiva migliore. La coincidenza può risultare singolare, la storia non ripresenta spesso un Derby (di ritorno) nella stessa data nella quale si è giocato l'anno precedente, eppure il Primo Maggio sarà di nuovo incrocio pericoloso con la Reggiana. Lo sciagurato calcio di rigore concesso per il fallo di Oukhadda e poi realizzato da Gondo determinò un amaro ko sotto la guida di Bisoli, non influente in chiave salvezza ma significativo per comprendere da quali giocatori ripartire. Ora, la partita più attesa, sarà altrettanto significativa ma per comprendere se il sogno Playoff può diventare realtà. Il Modena se lo gioca al massimo delle sue possibilità, rinvigorito, entusiasta, frizzante. In 40 giorni è davvero cambiato tutto e quasi sorge il rammarico per non aver messo in cascina almeno un paio di punti in quelle due trasferte campane delle quali si fatica a trovare una spiegazione ma tant'è.

