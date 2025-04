Mobilitazione nel Parco della Groane gruppi cinofili e droni per la ricerca di un uomo scomparso

Groane, ricerche in corso tra Cesano Maderno e Ceriano Laghetto. Sono in corso in queste ore le operazioni di ricerca che coinvolgono diverse squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza, con il supporto di altri comandi della zona. Utilizzo di droni e cani da ricerca . Leggi su Ilnotiziario.net Persona scomparsa nel Parco delle, ricerche in corso tra Cesano Maderno e Ceriano Laghetto. Sono in corso in queste ore le operazioni diche coinvolgono diverse squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza, con il supporto di altri comandizona. Utilizzo die cani da

