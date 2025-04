Mò è guerra studentessa teme aggressione e si chiude in casa

"Ti conviene dirmi dove sei", "mo' è guerra", "Vuoi che faccia il cattivo" oppure "vedi dopo che succede". Non vuole uscire di casa perché teme di essere aggredita la studentessa di 25 anni che la settimana scorsa ha denunciato ai carabinieri di Napoli il suo ex fidanzato per stalking e minacce. La ragazza, originaria del Salernitano ma a Napoli per i suoi studi, ha avuto una breve relazione con il ragazzo che poi ha cominciato a tormentarla.Ai militari dell'arma, che hanno subito attivato un "codice rosso", ha consegnato chat e messaggi vocali in cui ci sono anche minacce di morte. La situazione per lei si è aggravata nel periodo pasquale e dal giorno in cui si è presentata in caserma si è chiusa in casa terrorizzata.Il giovane, però, secondo quanto si è appreso, non ha mollato la presa e continua telefonare utilizzando un numero privato.

