Mkhitaryan ai microfoni della Uefa | Barcellona Inter? Vogliamo la finale! Sul mio rapporto con Inzaghi…

Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha detto la sua in vista della semifinale d'andata di Champions contro il Barcellona Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell' Inter è stato Intervistato dalla Uefa in vista della semifinale d'andata in Champions League tra i nerazzurri e il Barcellona, ha parlato anche del suo rapporto con il tecnico Inzaghi. LA SEMIfinale COL Barcellona – «Non sarà facile, perché loro .

Mkhitaryan alla Uefa: «Barcellona Inter? Vogliamo la finale! Per noi ogni partita è molto importante. Sul mio rapporto con Inzaghi vi dico questo» - di RedazioneIl centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha voluto dire la sua in vista della semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona Intervistato dalla Uefa in vista della semifinale d'andata in Champions League tra la sua Inter e il Barcellona, Henrikh Mkhitaryan ha parlato anche del suo rapporto con l'allenatore Simone Inzaghi. LA SEMIFINALE COL BARCELLONA – «Non sarà facile, perché loro hanno grandi talenti ma anche giocatori molto esperti.

