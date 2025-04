Mister Movie | Avengers | Doomsday – Robert Downey Jr Torna Come Doctor Doom? Prime Immagini!

Le riprese di Avengers: Doomsday sono iniziate! Rivelazioni dal set e il possibile ruolo di Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom.

Mister Movie | Avengers: Doomsday inizia dopo il finale di Fantastici 4? - Fantastici 4 nel MCU: Saranno la Chiave per Avengers: Doomsday? Ehi, appassionato Marvel! Hai sentito parlare delle ultime teorie che collegano i Fantastici 4 direttamente ad Avengers: Doomsday? Con l'annuncio del cast de I Fantastici 4 – Gli inizi, i fan sono impazziti, ipotizzando un legame cruciale con l'epico crossover dei Vendicatori. Si vocifera che il finale del film sui Fantastici 4 potrebbe coincidere temporalmente con l'inizio di Avengers: Doomsday. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Avengers: Doomsday, Simu Liu annuncia il suo ruolo nel cast - L'universo cinematografico Marvel è in fermento per l'imminente Avengers: Doomsday. Marvel Studios sta svelando gradualmente il cast stellare che darà vita a questo epico capitolo della Fase 6. Tra le conferme più entusiasmanti, l'inclusione di Shang-Chi, con il talentuoso Simu Liu che ha espresso la sua gioia sui social media, condividendo la sua reazione all'annuncio su X. Questo segna un momento cruciale per il personaggio, che si prepara ad affrontare sfide senza precedenti in un contesto cosmico ancora più ampio. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Rumor: Loki sarà il personaggio più importante di Avengers: Doomsday - Le speculazioni sul prossimo capitolo degli Avengers continuano a suscitare curiosità tra i fan del Marvel Cinematic Universe. Una nuova indiscrezione suggerisce che il Loki interpretato da Tom Hiddleston sarà un personaggio chiave della trama, rivestendo un ruolo centrale nella narrazione. Avengers: Doomsday - Loki protagonista e il ritorno di Robert Downey Jr. Secondo quanto rivelato da Alex Perez, noto scooper del web, il film metterà in scena una vera e propria corsa contro il tempo tra gli Avengers e Victor Von Doom, interpretato da Robert Downey Jr. 🔗mistermovie.it

